Суд США потребовал вернуть выставку о рабах в доме Вашингтона

Суд обязал восстановить экспозицию о рабстве на месте дома Вашингтона

Tекст: Мария Иванова

Суд в США постановил восстановить выставку о рабах, которая располагалась на месте бывшего дома первого президента страны Джорджа Вашингтона в Филадельфии, сообщает The Washington Post

В январе были демонтированы 34 стенда, рассказывающие об истории рабства, что вызвало громкий общественный резонанс. В суде отмечено, что экспозиция являлась «данью уважения стремлению рабов к свободе», а не простым украшением, отмечает ТАСС.

В решении суда подчеркивается, что попытки властей США скрыть или изменить исторические данные напоминают политику «Большого брата» из романа Джорджа Оруэлла «1984».

Судья заявил: «Власти считают, что только они могут стирать, изменять, удалять и скрывать исторические сведения. Такое мнение перекликается с политикой Большого брата».

Экспозиция была организована на территории, где ранее стоял дом Вашингтона, снесённый в 1832 году. На стендах рассказывалось о рабах, принадлежавших первому президенту, и приводились подробности их жизни. Демонтаж был проведён по распоряжению МВД США на основании президентского указа «О восстановлении правды и здравого смысла в американской истории», подписанного Дональдом Трампом в 2025 году.

Этот указ обязывает власти следить за тем, чтобы памятники и культурные объекты не содержали информации, которая «ненадлежащим образом порочит американцев прошлого или настоящего, включая тех, кто жил в колониальные времена». Сам Трамп заявлял, что вопросу о том, «насколько плохим было рабство», уделяется чрезмерно много внимания.

