Сторонники властей Сербии и студенты устроили драку на протесте в Нови-Саде

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет городской портал 021, инцидент случился на фоне студенческих акций протеста, которые продолжаются уже несколько недель и набирают масштаб, передает РИА «Новости».

Студенты сначала провели шествие в центре Белграда, а затем перенесли протест на 16 февраля в Нови-Сад, где ожидался визит президента Александра Вучича по случаю 200-летия учреждения культуры «Матица српска». Президент, однако, отменил участие из-за визита в Индию. В результате более тысячи человек прошли шествием к Сербскому народному театру, где их встретили полицейский кордон и активисты, поддерживающие власти.

По словам очевидцев, сторонники властей скандировали «усташи, усташи» (нацисты – прим. ВЗГЛЯД) в адрес протестующих, а сами демонстранты отвечали кричалками и оскорблениями в адрес президента. После 22.00 по московскому времени несколько мужчин напали на группу студентов на площади перед театром, одна из жертв нападения – студентка.

По неофициальной информации, в результате столкновения есть пострадавшие. Полиция в итоге разделила конфликтующие стороны, однако МВД пока не делало официальных заявлений по поводу произошедшего.

В ноябре в палаточном лагере сторонников властей Сербии «Чациленд» на площади перед Скупщиной (парламентом) страны произошло нападение с ножом, один человек получил легкие травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Сербии сообщило о шести пострадавших полицейских во время беспорядков. МИД России заявил о росте насилия на протестах в Сербии. МВД Сербии проинформировало о ранении 75 полицейских во время беспорядков.