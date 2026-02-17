Синоптик назвал регионы России с 40-градусными морозами

Синоптик Шувалов назвал регионы России с сорокаградусными морозами

Tекст: Мария Иванова

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

По его словам, самые низкие температуры сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке. Там ночные температуры опустятся до минус 40 – минус 45 градусов.

Шувалов отметил: «В Москву пришел снег, в Тулу, в Рязань пришел снег. Морозы будут в центре России вторник-среду. В четверг – опять снегопады сильные». Он также предупредил, что на северо-западе, включая Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области, морозы сохранятся, но ослабнут к четвергу, когда туда придет свежий южный циклон и начнутся снегопады.

Синоптик уточнил, что на северо-западе и севере, в Вологодской области, Карелии и на юге Архангельской области, ожидается умеренный и слабый снег – чем севернее, тем осадки слабее. В центре России сильные снегопады прогнозируются на четверг и пятницу.

Шувалов добавил, что экстремальные морозы на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке сохранятся и в ближайшие дни – ночные температуры здесь будут достигать минус 45 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в европейской части России наблюдаются погодные аномалии.

Между тем синоптики зафиксировали в Гренландии самый теплый январь за всю историю наблюдений.