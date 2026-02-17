В Пекине робо-собаки исполнили традиционный танец льва в честь Нового года

Tекст: Дарья Григоренко

Необычное шоу стало частью храмовой ярмарки в первый день Праздника весны. Тысячи жителей и гостей Пекина собрались посмотреть на современную интерпретацию древнего ритуала, передает РИА «Новости».

Согласно традиционным верованиям, танец льва отпугивает злых духов и привлекает удачу. Железные псы продемонстрировали публике достижения китайской робототехники, вставая на задние лапы и подпрыгивая в такт музыке. Артисты в красочных костюмах выступали вместе с машинами под бой барабанов и тарелок.

Помимо робо-собак, на ярмарке можно было встретить и человекоподобных роботов, которые поздравляли посетителей и выступали на сцене. Роботы постепенно становятся неотъемлемым атрибутом празднования Нового года в Китае. Они также были задействованы в юмористических и танцевальных номерах на новогоднем гала-концерте центрального телевидения.

16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова записала видеопоздравление для жителей КНР на китайском языке и пригласила на праздничные мероприятия в Москву и Пекин.

Ранее россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год.

В октябре китайские специалисты провели тесты роботов-собак в вулканических пещерах, имитирующих условия Луны, чтобы подготовиться к будущим миссиям по созданию лунной базы.