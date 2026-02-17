  • Новость часаАтака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    17 февраля 2026, 08:23 • Новости дня

    Посол заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за санкций ЕС против России

    Посол Тарабрин: Санкции ЕС против России привели к дефициту жилья в Нидерландах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Санкции Европейского союза против России привели к заметному росту инфляции и стоимости жизни для граждан Нидерландов, сообщил посол России в Гааге Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, более всего санкционная политика ЕС ударила по обычным гражданам, что выразилось в удорожании коммунальных услуг и продуктов, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что отказ от российских энергоносителей и металлов стал причиной повышения цен на электроэнергию и строительные материалы. Это негативно сказалось на рынке недвижимости в стране. По словам Тарабрина, в ноябре 2025 года в Нидерландах был зафиксирован дефицит около 400 тыс. домов.

    10 февраля премьер Словакии Роберт Фицо считает, что реальное проявление силы Европейского союза заключалось бы в начале переговоров с Россией, а не в новых санкциях.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    14 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ

    Рубио назвал идею глобального порядка без границ глупой

    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка, отметив ее несостоятельность.

    Идея создания мира без границ и отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка оказалась ошибочной, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

    Выступая перед участниками форума, Рубио подчеркнул: «Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось».

    По словам американского чиновника, попытки реализовать подобную концепцию привели к серьезным последствиям на мировой арене. Рубио отметил, что история убедительно доказывает важность национальных интересов и суверенности государств, которые нельзя игнорировать даже в условиях глобализации.

    Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно собирает политиков и экспертов для обсуждения ключевых вызовов мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    До этого европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.


    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    15 февраля 2026, 19:43 • Новости дня
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о дате возможного вступления Украины в Евросоюз остается без конкретного ответа, несмотря на обсуждения на международных площадках, признала глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза пока не готовы назвать Киеву конкретные сроки вступления в объединение, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». По её словам, государства-члены ЕС не готовы дать какую-либо определённость по этому вопросу.

    Каллас отметила, что «предстоит проделать еще много работы», однако подчеркнула: «я думаю, что первоочередная, неотложная необходимость в том, чтобы двигаться дальше и показать то, что Украина является частью Европы по факту».

    Таким образом, несмотря на поддержку Киева, Евросоюз пока не намерен фиксировать возможную дату вступления Украины в состав блока даже в рамках потенциального мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    14 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Мелони выбрала Африку вместо Мюнхенской конференции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предпочла африканскую встречу Мюнхенской конференции по безопасности. Как пишет газета La Repubblica, она не в первый год пропускает это мероприятие, и сейчас она это сделала, чтобы избежать столкновения с США на фоне общего охлаждения трансатлантических отношений.

    Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, выбрав вместо этого поездку в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия в заседании ассамблеи Африканского союза, передает ТАСС. Как сообщает La Repubblica, это уже не первый раз, когда Мелони пропускает мюнхенское мероприятие, однако на этот раз ее решение связано с желанием избежать открытого конфликта с США на фоне напряженности в отношениях между Европой и Вашингтоном.

    Издание отмечает: «Пока ведущие европейские лидеры континента обсуждают Украину и накалившиеся отношения США и ЕС, глава итальянского правительства удаляется от баварского саммита на 7 тыс. км, в Аддис-Абебу». По данным журналистов, Мелони была приглашена организаторами конференции и могла бы выступить сразу после канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Материал La Repubblica подчеркивает, что отказ Мелони от участия позволяет ей дистанцироваться от дискуссий, вызванных недавними заявлениями Мерца о расколе между Европой и США. В то же время итальянский премьер, напротив, постоянно подчеркивает «единство Запада».

    Комментируя ситуацию из Эфиопии, Мелони согласилась с мнением Мерца о необходимости большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности. Она заявила: «Но мы должны работать над большей интеграцией между Европой и США, основываясь на том, что нас объединяет. Но это не означает, что Европа не должна возвращать себе роль серьезного геополитического игрока».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

    Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Марко Рубио в Мюнхене была конструктивной.

    16 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.

    «Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.

    Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.

    Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.

    Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».

    Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.

    14 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии сообщила о росте оборонных расходов ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, расходы на оборону в странах Европы в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с уровнем до конфликта на Украине, передает РИА Новости. Фон дер Ляйен добавила, что данный рост свидетельствует о значительных изменениях в европейской политике безопасности.

    Ранее на конференции генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Германия, увеличившая военные расходы, способствует усилению обороны Европы и движет континент в «правильном направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская экономика оказалась в положении, когда стратегия устойчивого развития больше не позволяет ей эффективно расти.

    Президент Германии подписал поправки, которые позволяют увеличить государственный долг ради финансирования оборонных расходов.

    Мерц заявил, что Европу может вскоре ожидать новый долговой кризис.

    14 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Орбан пообещал сохранить право вето Венгрии в Евросоюзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул важность сохранения национального права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и оппозиции.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна никогда не позволит лишить себя права вето в Европейском союзе, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что независимая позиция Венгрии требует особой защиты и подчеркнул, что Брюссель продолжает оказывать ежедневное давление на Будапешт.

    В своей речи с подведением итогов года Орбан также раскритиковал оппозиционную партию «Тиса» за намерение интегрировать Венгрию в общую внешнюю политику Евросоюза.

    «Независимую позицию надо беречь, как зеницу ока... Мы никогда не согласимся, чтобы нас лишили права вето», – заявил Орбан.

    По его мнению, сохранение права вето позволяет Венгрии защищать национальные интересы в рамках Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вызов венгерского посла в Киев доказывает враждебность Украины по отношению к Венгрии.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил схожесть планов Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз с попыткой ехать на лошади задом наперед.

    Орбан также подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе может создать угрозу безопасности для Венгрии.

    14 февраля 2026, 15:43 • Новости дня
    Минобороны Эстонии заказало в Тартуском университете анализ связей России и КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Эстонии стартовал трехлетний исследовательский проект по анализу стратегического сотрудничества России и Китая, включающий изучение роли искусственного интеллекта в информационном воздействии.

    Силы обороны Эстонии заказали у ученых Тартуского университета анализ стратегического сотрудничества России и Китая, передает ERR. В рамках трехлетнего проекта семиотики университета будут исследовать, как развивается взаимодействие между Москвой и Пекином.

    Стоимость исследования составит 108 тыс. евро, в проект также включено изучение применения искусственного интеллекта для информационного воздействия. Ученые проанализируют стратегические сообщения, созданные с помощью ИИ, чтобы выяснить, каким образом показ партнерства между Россией и Китаем влияет на восприятие западной аудиторией – вызывает ли это угрозу или доверие.

    Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет военное присутствие в Европе, называя это сдерживанием России. Кремль подчеркивает, что страна никому не угрожает, но будет реагировать на потенциально опасные действия вблизи своих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о готовности направить войска на Украину.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посетил Китай и попытался убедить Пекин скорректировать отношения с Москвой.

    Эстония совместно с Польшей активизировала борьбу с российским танкерным флотом, попытку задержать судно в Приморске пресек российский истребитель Су-35.

    16 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    В Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией

    Pais сообщила о публичных обсуждениях возобновления диалога Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС, сообщает газета Pais.

    Обсуждения о возобновлении прямых контактов Европы с Россией становятся все более открытыми, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет Pais.

    Газета отмечает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживает идею диалога с Россией, и ее позицию разделяют власти Австрии, Люксембурга и Чехии, тогда как Великобритания и ФРГ выступают против, передает РИА «Новости».

    В публикации также приводится мнение, что растущее недовольство европейских стран позицией США в вопросах безопасности подталкивает их к более самостоятельному обсуждению отношений с Москвой. Лидер Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о необходимости прекратить зависимость от Соединенных Штатов и начать прямой разговор с Россией.

    Макрон в интервью 10 февраля напомнил о важности структурирования диалога между Европой и Россией, а также о возможном назначении спецпосланника для переговоров. По его словам, Париж уже восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

    Итальянский премьер Мелони в январе предложила назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию и призвала Европу начать диалог с Россией по ситуации на Украине. К этой позиции присоединился и президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что в перспективе необходим диалог на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. Париж возобновил технические контакты с Москвой и рассчитывает выработать общий европейский подход к диалогу с Россией.

    16 февраля 2026, 09:01 • Новости дня
    Додон обвинил Санду в шантаже ЕС идеей объединения с Румынией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду использует тему объединения с Румынией для шантажа Евросоюза после неудачных переговоров о вступлении, заявил бывший глава республики, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

    Президент Молдавии Майя Санду использует тему возможного объединения страны с Румынией для давления на Евросоюз, считает бывший глава республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявление Санду о поддержке объединения на референдуме стало реакцией на затягивание переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.

    «До конца прошлого года их электорату обещали начало переговоров с ЕС, но в декабре Брюссель фактически сказал: «Мы не готовы начинать переговоры с Санду», – подчеркнул Додон.

    По его мнению, после отказа Евросоюза Санду пытается шантажировать Брюссель, намекая на возможное объединение с Румынией, если ЕС не даст Молдавии четких перспектив интеграции.

    Додон считает, что подобные политические заявления не отражают интересы граждан страны и служат прикрытием неудач внутренней политики нынешних властей. Он также указал, что тема объединения с Румынией используется исключительно как инструмент давления и политической игры.

    Ранее Додон заявил, что инициатива главы Молдавии Майи Санду вызвала негативную реакцию не только внутри республики, но и в Брюсселе и Бухаресте.

    Румыния отказалась от проведения референдума по объединению с Молдавией.

    Напомним, Санду заявила, что в случае референдума поддержала бы присоединение к Румынии.

    17 февраля 2026, 06:37 • Новости дня
    Посол в Париже Мешков: У ЕС нет предложений по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель не имеет реальных планов урегулирования украинского конфликта, он ограничивается попытками сорвать переговорный процесс и поддержать напряженность, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

    В отличие от Москвы, Вашингтона или Киева, европейские страны не располагают внятными инициативами по достижению договоренностей, сказал Мешков РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Россия не закрывает двери для контактов и готова к общению.

    «Дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой», – добавил он.

    По словам главы дипмиссии, объединение способно лишь выдвигать идеи, нацеленные на срыв диалога и затягивание противостояния. Мешков отметил, что у российской стороны и США есть четкие позиции, определенные наработки имеются и у украинцев, но европейцам предложить нечего.

    Ранее сообщалось, что в нескольких европейских странах начали активнее рассуждать о возобновлении прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС.

    До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о намерении создать прямой канал связи с Россией.

    17 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Постпред ОЗХО ответил на обвинения Запада в «отравлении» Навального

    Тарабарин: Диалога с Западом не получится после инсинуации по делу Навального

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ожидает в ближайшем будущем вменяемого диалога с Западом, в том числе по делу блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что в обозримом будущем вменяемого диалога с Западом не ожидается, передает ТАСС.

    По его словам, западные страны уже сформировали для себя однозначное мнение о России, обвиняя ее в применении различных ядов, включая полоний, «Новичок» и экзотические вещества, а также в нарушении международных обязательств.

    Тарабрин пояснил, что «коллективное самовнушение» и психоз западных стран, включая инсинуации об «отравлении» Алексея Навального, ведут лишь к дальнейшему давлению на Москву.

    «Совершенно очевидно, что вменяемого диалога с Западом в обозримом будущем не предвидится. Для себя они уже все решили, сами себя убедили, что наша страна травит всех направо и налево полонием, «Новичком», лягушачьим ядом, нарушает все мыслимые нормы и свои обязательства по международным договорам», – заявил дипломат.

    Ранее Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором заявили, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, добываемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они уточнили, что такой вывод был сделан по результатам анализа биоматериалов Навального. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе.

    Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

