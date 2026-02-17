  • Новость часаАтака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    17 февраля 2026, 08:17 • Новости дня

    Постпред ОЗХО ответил на обвинения Запада в «отравлении» Навального

    Тарабарин: Диалога с Западом не получится после инсинуации по делу Навального

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ожидает в ближайшем будущем вменяемого диалога с Западом, в том числе по делу блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что в обозримом будущем вменяемого диалога с Западом не ожидается, передает ТАСС.

    По его словам, западные страны уже сформировали для себя однозначное мнение о России, обвиняя ее в применении различных ядов, включая полоний, «Новичок» и экзотические вещества, а также в нарушении международных обязательств.

    Тарабрин пояснил, что «коллективное самовнушение» и психоз западных стран, включая инсинуации об «отравлении» Алексея Навального, ведут лишь к дальнейшему давлению на Москву.

    «Совершенно очевидно, что вменяемого диалога с Западом в обозримом будущем не предвидится. Для себя они уже все решили, сами себя убедили, что наша страна травит всех направо и налево полонием, «Новичком», лягушачьим ядом, нарушает все мыслимые нормы и свои обязательства по международным договорам», – заявил дипломат.

    Ранее Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором заявили, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, добываемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они уточнили, что такой вывод был сделан по результатам анализа биоматериалов Навального. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе.

    Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    14 февраля 2026, 18:09 • Новости дня
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

    Генсек НАТО Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном

    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рютте поделился историей о встрече с украинским псом-талисманом и процитировал его «послание».

    Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте рассказал о своей встрече с украинским псом Патроном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    По словам генсека, он посмотрел псу в глаза, и тот якобы «сказал», что «мы никогда не сдадимся».

    Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на этом мероприятии выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева дала украинцам совет для обретения уверенности, призвав их по утрам рычать как львы. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что попытался следовать этому совету, но не согрелся.

    В субботу генсек НАТО Марк Рютте выступил против передачи Украине военной помощи без согласования с Киевом, исключительно ради фото.

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    16 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявил, что страна будет технически готова к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

    По его словам, все основные элементы перевооружения, такие как новые танки и артиллерийские системы, поступят в распоряжение армии в течение 2028 года, передает РИА «Новости».

    Также Тейнман в эфире радиостанции BNR отметил, что к этому сроку Нидерланды получат дополнительные многоцелевые корабли и истребители F-35.

    Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    14 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ

    Рубио назвал идею глобального порядка без границ глупой

    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка, отметив ее несостоятельность.

    Идея создания мира без границ и отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка оказалась ошибочной, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

    Выступая перед участниками форума, Рубио подчеркнул: «Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось».

    По словам американского чиновника, попытки реализовать подобную концепцию привели к серьезным последствиям на мировой арене. Рубио отметил, что история убедительно доказывает важность национальных интересов и суверенности государств, которые нельзя игнорировать даже в условиях глобализации.

    Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно собирает политиков и экспертов для обсуждения ключевых вызовов мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    До этого европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.


    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    14 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, которые считают связанными с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с представителями стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, связанных с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности и прошла в рамках объединения экспедиционных сил, объединяющего десять государств, ответственных за безопасность в северной части Атлантического океана и Балтийском море.

    В переговорах участвовал начальник штаба обороны вооруженных сил Британии Ричард Найтон, который предложил варианты совместных операций по захвату танкеров. Участники встречи обсуждали потенциальные меры в отношении судов, подозреваемых в работе на российский «теневой флот».

    По словам одного из собеседников агентства, пока неясно, насколько активно США будут вовлечены в эту инициативу. Ожидается, что между Соединенными Штатами и участниками переговоров будет определенная координация действий.

    Bloomberg уточняет, что ранее США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США задержали в Индийском океане танкер Aquila II.

    Индийские власти перехватили в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Моряки с захваченного США танкера «Маринера» заявили, что боятся возвращаться на Украину.

    15 февраля 2026, 19:43 • Новости дня
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о дате возможного вступления Украины в Евросоюз остается без конкретного ответа, несмотря на обсуждения на международных площадках, признала глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза пока не готовы назвать Киеву конкретные сроки вступления в объединение, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». По её словам, государства-члены ЕС не готовы дать какую-либо определённость по этому вопросу.

    Каллас отметила, что «предстоит проделать еще много работы», однако подчеркнула: «я думаю, что первоочередная, неотложная необходимость в том, чтобы двигаться дальше и показать то, что Украина является частью Европы по факту».

    Таким образом, несмотря на поддержку Киева, Евросоюз пока не намерен фиксировать возможную дату вступления Украины в состав блока даже в рамках потенциального мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    14 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» Рютте

    Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» генсека НАТО Рютте

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова резко отреагировала на слова Марка Рютте о потерях России, назвав его заявления дезинформацией и информационной войной.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала слова генсека НАТО Марка Рютте, передает ТАСС.

    По ее словам, заявления Рютте о якобы «65 тыс. потерь» России в декабре и январе в ходе спецоперации на Украине являются примером дезинформации и информационной войны.

    Захарова в комментарии газете «Комсомольская правда» заявила: «Врут – не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды».

    Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны западных политиков вводят в заблуждение общественность и подрывают доверие к международному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш стал проводником западной пропаганды, выступая против самоопределения этих регионов.

    14 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил об усилении психоза «войны с Россией» на Западе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Психоз о неизбежности «войны с Россией» усилился на Западе после того, как стало очевидно, что задача о нанесении «стратегического поражения» России несбыточна, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, панические настроения о неизбежной войне с Россией усилились на Западе после того, как стало ясно, что задача нанести Москве стратегическое поражение неосуществима, передает РИА «Новости». Корчунов добавил. что «запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности войны с Россией».

    Корчунов сообщил, что власти Норвегии разослали жителям письма с призывами быть готовыми к конфискации имущества в случае возможной полномасштабной войны с Россией, а также рекомендовали запасаться водой и едой.

    Посол подчеркнул, что в Норвегии продолжают работать три российских дипломатических миссии, что демонстрирует отсутствие планов по агрессивным действиям и подтверждает приверженность России политико-дипломатическим методам защиты интересов.

    Он добавил, что российские дипломаты не готовят бомбоубежища и не делают запасов, исходя из здравого смысла, и выразил надежду, что аналогичной позиции будет придерживаться и норвежская сторона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Александр Стубб назвал Россию «проигравшей в конфликте» на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Финские жители были вынуждены вырубать леса из-за прекращения поставок энергоносителей из России и наступивших холодов.

    Норвегия заявила о планах наращивать военную активность в Арктике.

    14 февраля 2026, 17:17 • Новости дня
    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась многотысячная акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Мюнхена стартовала массовая демонстрация против Мюнхенской конференции по безопасности и НАТО, собравшая более 4 тыс. участников с антивоенными лозунгами.

    В Мюнхене стартовала масштабная акция протеста против проводимой в городе Мюнхенской конференции по безопасности и политики НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Демонстранты выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки вооружений на Украину, а также против выступают против передачи оружия Израилю.

    Организаторы, представляющие «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО», заявляют, что западные правительства провоцируют гонку вооружений, оправдываясь заявлениями о возможном нападении России на НАТО.

    В анонсе акции они заявили: «Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения». Они также призывают остановить «военную истерию» и не распространять ложные сообщения о диверсиях и полетах БПЛА.

    Акция началась на площади Карлсплац и затем шествием двинулась в сторону оцепленного района вокруг конференц-центра. По оценкам полиции и организаторов, в протесте участвуют более четырех тысяч человек. Протестующие принесли флаги России и Германии, флаги Палестины, а также плакаты с призывами к миру и прекращению военных поставок.

    Участники демонстрации планируют устроить символическое «окружение» места проведения конференции. Для обеспечения порядка власти Мюнхена привлекли до 5 тыс. сотрудников полиции, включая представителей других федеральных земель и Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников.

    Как заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине.

    Между тем американист Рафаэль Ордуханян объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта.

    14 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Стубб заявил о планах Финляндии создать сильнейшие арктические силы

    Стубб: Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб рассказал о стремлении страны усилить арктическое военное присутствие в рамках альянса.

    Финляндия пытается создать самые сильные арктические силы в НАТО, чтобы предотвратить возможную угрозу со стороны России, заявил президент страны Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, создание мощных арктических подразделений рассматривается как элемент защиты от гипотетической угрозы со стороны России. Стубб подчеркнул, что Финляндия делает ставку на военное укрепление с учетом особенностей арктического региона.

    Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для соседей, а также обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.

    Москва выражала обеспокоенность расширением военного присутствия альянса и отмечала, что не оставит без ответа действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

    В Кремле подчеркивали, что Россия не планирует агрессивных шагов, но внимательно следит за развитием ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии занимаются судорожными военными приготовлениями под надуманным предлогом «российской угрозы».

    Российское посольство в Дании заявило, что усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе.

    Власти Швеции сообщили, что шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии в рамках миссии НАТО «Арктический часовой».

    14 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Мелони выбрала Африку вместо Мюнхенской конференции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предпочла африканскую встречу Мюнхенской конференции по безопасности. Как пишет газета La Repubblica, она не в первый год пропускает это мероприятие, и сейчас она это сделала, чтобы избежать столкновения с США на фоне общего охлаждения трансатлантических отношений.

    Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, выбрав вместо этого поездку в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия в заседании ассамблеи Африканского союза, передает ТАСС. Как сообщает La Repubblica, это уже не первый раз, когда Мелони пропускает мюнхенское мероприятие, однако на этот раз ее решение связано с желанием избежать открытого конфликта с США на фоне напряженности в отношениях между Европой и Вашингтоном.

    Издание отмечает: «Пока ведущие европейские лидеры континента обсуждают Украину и накалившиеся отношения США и ЕС, глава итальянского правительства удаляется от баварского саммита на 7 тыс. км, в Аддис-Абебу». По данным журналистов, Мелони была приглашена организаторами конференции и могла бы выступить сразу после канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Материал La Repubblica подчеркивает, что отказ Мелони от участия позволяет ей дистанцироваться от дискуссий, вызванных недавними заявлениями Мерца о расколе между Европой и США. В то же время итальянский премьер, напротив, постоянно подчеркивает «единство Запада».

    Комментируя ситуацию из Эфиопии, Мелони согласилась с мнением Мерца о необходимости большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности. Она заявила: «Но мы должны работать над большей интеграцией между Европой и США, основываясь на том, что нас объединяет. Но это не означает, что Европа не должна возвращать себе роль серьезного геополитического игрока».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

    Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Марко Рубио в Мюнхене была конструктивной.

    15 февраля 2026, 08:44 • Новости дня
    Посол Кузнецов сообщил о регулярных полетах разведчиков НАТО у границы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пролеты разведывательных самолетов НАТО на регулярной основе фиксируются в Финляндии вдоль границы с Россией, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

    Пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы в Финляндии происходят на регулярной основе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. По словам дипломата, «полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока. Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией».

    Кузнецов также добавил, что стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США «плотно освоили» финское воздушное пространство. Кроме того, в 2025 году на авиабазе Пирккала впервые в Северной Европе был размещен разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО у западных границ России. Альянс мотивирует расширение своих инициатив необходимостью «сдерживания российской агрессии». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы другим странам, однако будет внимательно реагировать на действия, которые могут быть опасны для национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил о планах создать сильнейшие арктические силы в Европе.

    Стубб назвал Россию «проигравшей в конфликте» на Мюнхенской конференции.

    Власти Финляндии сообщили о создании в стране подразделения связи НАТО.

