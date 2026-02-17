Тарабарин: Диалога с Западом не получится после инсинуации по делу Навального

Tекст: Вера Басилая

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что в обозримом будущем вменяемого диалога с Западом не ожидается, передает ТАСС.

По его словам, западные страны уже сформировали для себя однозначное мнение о России, обвиняя ее в применении различных ядов, включая полоний, «Новичок» и экзотические вещества, а также в нарушении международных обязательств.

Тарабрин пояснил, что «коллективное самовнушение» и психоз западных стран, включая инсинуации об «отравлении» Алексея Навального, ведут лишь к дальнейшему давлению на Москву.

«Совершенно очевидно, что вменяемого диалога с Западом в обозримом будущем не предвидится. Для себя они уже все решили, сами себя убедили, что наша страна травит всех направо и налево полонием, «Новичком», лягушачьим ядом, нарушает все мыслимые нормы и свои обязательства по международным договорам», – заявил дипломат.

Ранее Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором заявили, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, добываемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они уточнили, что такой вывод был сделан по результатам анализа биоматериалов Навального. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе.

Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».