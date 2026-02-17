SpaceX и xAI собрались на конкурс Пентагона по разработке автономных дронов

Tекст: Катерина Туманова

Компания SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выход двух компаний Маска, о слиянии которых он объявил в начале февраля, на новый рубеж в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта знаменует собой новый и потенциально спорный шаг для Маска.

Хотя SpaceX является хорошо зарекомендовавшим себя оборонным подрядчиком, и Маск полон энтузиазма в отношении развития ИИ, он также входит в число тех, кто ранее выступал против создания «новых инструментов для убийства людей».

По словам источников, из-за деликатности темы, компании Маска входят в число немногих, отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в 100 млн долларов, стартовавшем в январе. Об участии SpaceX и xAI ранее не сообщалось.

В конкурсе Пентагона предусмотрено в пять этапов, начиная с создания программного обеспечения и заканчивая реальными испытаниями. В январском объявлении о конкурсе представитель Минобороны указал, что беспилотники будут использоваться в наступательных целях, так что взаимодействие человека и машины «будет напрямую влиять на смертоносность и эффективность этих систем».

