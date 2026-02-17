  • Новость часаСамолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве
    Захарова на китайском поздравила граждан КНР с Новым годом
    Суд оштрафовал и выдворил из России мигранта за публичный намаз
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине
    Суд в Москве признал незаконными сделки между российским и ирландским Google
    На Мосбирже начались торги с аналогом доллара
    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
    Тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста
    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня

    Метёлкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    14 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский вызвал смех заявлением о давлении Трампа в Мюнхене

    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    14 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    FT: Европейские дипломаты сочли речь Марко Рубио рассчитанной на США

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников, пишут западные СМИ.

    Газета Financial Times, ссылаясь на неназванного немецкого дипломата, сообщает о недовольстве европейских представителей выступлением госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    По мнению дипломата, слова Рубио были адресованы скорее американской аудитории, чем союзникам, что не соответствовало ожиданиям европейской стороны.

    В ходе конференции Рубио подчеркнул, что США не стремятся отдалиться от союзников, а наоборот, хотят возродить давнюю дружбу и вместе с Европой двигаться к новому веку процветания. Он также заявил, что разногласия между США и европейскими странами связаны с обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы и отметил, что судьбы обеих сторон «всегда будут переплетены».

    Несмотря на эти заявления, некоторые участники конференции отнеслись к словам Рубио сдержанно. Как отмечает Financial Times, в зале наблюдалась холодная реакция, а немецкий дипломат прямо заявил: «Это не тот ответ, который мы искали». Он также выразил мнение, что речь Рубио не содержала ожидаемой поддержки со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что судьба Штатов навсегда связана с Европой. Он также отметил стремление США к сближению с европейскими союзниками и подчеркнул важность культурных и духовных связей.

    При этом сербский дипломат Владимир Кршлянин назвал атмосферу конференции нездоровой и обратил внимание на влияние воинственной позиции Германии и других стран Запада на ход форума.

    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    14 февраля 2026, 21:43 • Новости дня
    Организаторам ОИ пришлось организовать дополнительную поставку презервативов

    Tекст: Мария Иванова

    После того, как в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились 10 тыс. бесплатных презервативов, организаторы увеличили поставки средств контрацепции.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии организовали дополнительную поставку презервативов после сообщений о нехватке в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС.

    По данным Reuters, для участников соревнований было изначально предусмотрено 10 тыс. бесплатных презервативов, но запас закончился всего за три дня.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что нехватка может быть связана с празднованием Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

    В своем заявлении организаторы подчеркнули: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянное наличие средств контрацепции».

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Организаторы заверили, что впредь будут внимательно следить за этим вопросом, чтобы подобных перебоев не возникало до окончания соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Олимпиаде закончились бесплатные презервативы.

    Ранее финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    14 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, исполнившего пять четверных прыжков в произвольной программе.

    Сенсационный исход олимпийского турнира по фигурному катанию среди мужчин зафиксировал RT. Казахстанец Михаил Шайдоров, идеально исполнивший произвольную программу с пятью четверными прыжками, стал чемпионом, обойдя главного фаворита, американца Илью Малинина. Малинин провалил четыре прыжка и занял лишь восьмое место, несмотря на ожидания победы.

    Японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а российский спортсмен Петр Гуменник замкнул шестерку лучших с выдающимся прокатом и пятью квадами. Однако, после пересмотра прыжков у Гуменника сняли 11 баллов, а вторая оценка оказалась минимальной – это вызвало волну негодования даже на иностранных форумах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыку для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника рассказала о благополучном решении проблемы с подбором музыкального сопровождения для его выступления.

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал возникшие сложности с музыкой у Гуменника.

    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    14 февраля 2026, 18:18 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещённой емкости с маслом во время гонки.

    Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

    В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

    «FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

    Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

    Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранеефинского хоккеиста Медведа отстранили от Олимпиады за нарушение дисциплины и употребление алкоголя.

    Сборная Словакии разгромила команду Финляндии на хоккейном матче Олимпиады.

    15 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир

    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение из-за собственного эгоизма: как только конфликт завершится, его дни у власти будут сочтены. Желающих смести нелегитимного президента много: это и народ Украины, и националисты, и западные партнеры, вложившие в Киев колоссальные средства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир».

    «Владимир Зеленский не желает заключения мира из-за неуверенности в своем собственном будущем. Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии – многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Под его контролем государство скатилось в пучину боевых действий, что спровоцировало катастрофических масштабов экономическую яму. В стране не осталось денег – она существует исключительно за счет внешних вливаний. Но это не самое страшное. Гораздо более ужасно то, как изменились жизни людей», – добавляет он.

    «Мужчин отлавливают, бусифицируют. Женщины страдают от того, что их мужья и сыновья уходят на фронт. Все это не прибавляет Зеленскому легитимности. При таких условиях победы на выборах ему не видать. Кроме того, во внутренней политике остается сильным влияние националистов, которые сметут его при первой же попытке заключить мир с Россией», – говорит собеседник.

    «Но есть и фактор «внешних партнеров». Европа накачивала Украину с конкретной целью – противостоять Москве. Сойти с этих рельсов после столь колоссальных вливаний капитала Киеву не дадут. Зеленский зависим от Брюсселя, а в текущих обстоятельствах выйти из-под его контроля возможным не представляется», – уточняет эксперт.

    «Он пытается юлить – просит о двухмесячном прекращении огня, пытается придумать шаткие и странные дипломатические конструкции. Но все это он делает исключительно ради себя. Этот человек обрел целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее. Это эгоизм в высшей степени его проявления», – заключил Скачко.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир». До этого он также подчеркивал, что Киев не будет соглашаться ни с какими «унизительными» условиями завершения конфликта.

    Напомним, подобные заявления звучат на фоне скорого начала нового раунда трехсторонних переговоров (Россия, США, Украина) в Женеве. Группу от Москвы  возглавит Владимир Мединский. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем делегации РФ был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Ранее замглавы МИД России напомнил об идеи введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО. возможность введения в Киеве временного внешнего управления. По мнению политолога Станислав Ткаченко, создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны.

    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    14 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Сикорский потребовал повысить роль Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа несет основную финансовую нагрузку по поддержке Киева и заслуживает большего влияния на переговорный процесс по Украине.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США больше не должны автоматически играть ведущую роль в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский отметил, что Соединенные Штаты ранее были ключевым партнером в военной поддержке Киева, но сейчас американская помощь стала минимальной.

    Министр подчеркнул: «Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю». Он добавил, что Европа покупает оружие у США, чтобы передать его Украине, но новые поставки не утверждаются Конгрессом.

    По словам Сикорского, если Европа берет на себя основную финансовую нагрузку, то она заслуживает полноценного места за столом переговоров.

    Ранее в ходе конференции глава МИД Китая Ван И также отмечал, что Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем при урегулировании конфликта.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял о планах продолжать поиск решений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия направили совместные усилия на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

    Польские власти выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на эту программу, предусматривающую закупки американского оружия за счет средств стран Евросоюза. Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года.

    14 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты Финляндии оформили историческую победу над сборной Италии с двузначным счетом, впервые за время участия игроков из Национальной хоккейной лиги забросив 11 шайб в одном олимпийском матче.

    Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

    Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

    Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

    Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

    В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

    В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

    Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    14 февраля 2026, 11:17 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что ее страна не будет придавать большого значения переводу из Тбилиси в Ереван посла Эстонии в Грузии, что эстонская сторона объяснила охлаждением двусторонних отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Прерогатива решать подобные вопросы – дело министерства иностранного дела каждого государства. Мы не видим в этом ничего особенного», – сказала она компании «Имеди».

    При этом глава грузинской дипломатии отметила, что Тбилиси спокойно отнесется к этому решению Таллинна, если «сама эстонская сторона не будет придавать особой важности вопросу».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар, занимавшая должность с 2024 года, отзывается из Грузии и переводится на работу в Армению, диппредставительство возглавит временный поверенный в делах.

    Эстония регулярно критикует Грузию за «отступление от демократии», со своей стороны, Грузия заявляет о вмешательстве Таллинна во внутренние дела.

    В прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна является «абсолютно некомпетентным». Комментируя санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии «не оставляет впечатление серьезного человека» и в целом в этой стране во власти «абсолютно неавторитетные люди», как и в других критикующих Грузию странах.

    14 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    РУДН поздравил выпускника Шайдорова с олимпийским золотом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, тренировавшийся в Сочи у Алексея Урманова, стал олимпийским чемпионом и получил поздравления от РУДН.

    Коллектив Российского университета дружбы народов (РУДН) поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх, передает ТАСС. Шайдоров окончил сочинский филиал РУДН в 2024 году по специальности «Физическая культура» и тренировался у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова на ледовой арене в Сочи, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.

    Ректор РУДН Олег Ястребов отметил: «Самая большая ценность РУДН – это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал еще одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им».

    К поздравлениям присоединился коллектив Сочинского института РУДН, уточнив, что Шайдоров получил диплом и все четыре года обучался добросовестно, совмещая учебу с тренировками на олимпийском льду. Заместитель директора по стратегическим коммуникациям института добавила, что за выступлением Шайдорова в Милане следили и студенты, и преподаватели, а в общежитии сотрудники радовались и даже плакали от гордости за выпускника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию.

    На тех же соревнованиях японский фигурист Юма Кагияма завоевал серебро, а другой японец Сюн Сато получил бронзу. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами.


