    16 февраля 2026, 22:30 • Новости дня

    Минэкономразвития решило определить невозвратные товары на маркетплейсах

    Tекст: Катерина Туманова

    На российских маркетплейсах может появиться категория товаров, которые не подлежат возврату, сообщили на сайте Минэкономразвития.

    В ходе стратегической сессии эксперты Минэкономразвития выделили необходимость различать отказ от товара после осмотра в пункте выдачи или при получении у курьера и возврат товара после его получения.

    Было предложено составить список товаров, от которых нельзя отказаться при получении в ПВЗ или у курьера, например, продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Для таких товаров возврат будет невозможен после их получения, однако можно будет отказаться сразу при приемке, сказано на сайте ведомства.

    Для других категорий, таких как электроника, парфюмерия и косметика, отказаться от товара можно только до момента его окончательного получения, после чего возврат невозможен.

    Также продавцам предлагается предоставить право согласовать возврат товаров надлежащего качества и удерживать с потребителя расходы на обратную доставку.

    «Для всех иных товаров, не попавших в эти категории, нужно уточнить процедуры контроля за возвратами. В том числе, когда товар можно вернуть – целостность упаковки, идентификаторов, пломб. И добавить требование по фото- и видеоконтролю в пункте выдачи или при приемке курьером с обязательным доступом продавца к этим материалам по запросу», – прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников, добавив, что это потребует изменений в Закон о защите прав потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили ужесточение правил возврата товаров на маркетплейсах. Минпромторг поддержал сохранение скидок на маркетплейсах при согласии продавцов. В Госдуме предложили обложить НДС импортные товары на маркетплейсах.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    16 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз

    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз

    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийском автономном округе принято решение о выдворении иностранного гражданина, совершавшего намаз в общежитии при открытых дверях. Нижневартовский районный суд квалифицировал данное деяние как незаконную миссионерскую деятельность.

    Согласно решению суда, мужчина признан виновным по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ и оштрафован на 30 тыс. рублей с последующим принудительным выдворением из страны, передает Ura.ru.

    Как следует из материалов дела, мужчина, приехавший с одной из стран ближнего зарубежья, проживал в общежитии АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин». Он регулярно, пять раз в сутки, совершал намаз и рассказывал соседям о своих религиозных убеждениях, не закрывая дверь комнаты. Это вызвало недовольство других жильцов, которые обратились с жалобой в полицию.

    Суд квалифицировал действия иностранца как осуществление миссионерской деятельности с нарушением российского законодательства. При вынесении решения учли, что у мужчины нет семьи, родственников и постоянного жилья в России.

    «Скорее всего, выдворили его из-за административного правонарушения, а не из-за самого факта молитвы», – отметил адвокат Владимир Александров. По словам юриста, аналогичные меры применяются и к иностранцам, систематически нарушающим правила дорожного движения. Александров также отметил, что в последнее время контроль за миграционным законодательством стал строже.

    Ранее председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    16 февраля 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве

    Делегация России прилетит в Женеву утром во вторник и вернется Москву в среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России прилетит в Женеву во вторник рано утром, а вылет в Москву намечен на вечер среды.

    Прилет делегации ожидается между пятью и шестью часами утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    «Они прилетают в пять-шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланированы переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Сообщалось, что российскую делегацию на переговорах в Женеве решили расширить.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    16 февраля 2026, 15:08 • Новости дня
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части

    Куренков: МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части

    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует привлекать военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы.

    Куренков подчеркнул, что соответствующая инициатива уже согласована с Министерством обороны России, передает ТАСС.

    «Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», – сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    В прошлом году в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    16 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Военкор Котенок заявил об объявлении Эстонией войны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Юрий Котенок отреагировал на недавнее заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который пообещал, что в случае вторжения России в Эстонию, страна «перенесет войну на территорию России».

    «Похоже, Эстония объявила войну России. Я понимаю, конечно, что на лай шавок обращать внимание – такое. Но такое ощущение, что шавкам давно пора дать по носу. Может, кто-то расскажет это наверху, что нас эсточнцы бомбить собрались?», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Европейская правда».

    «Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», – сказал он.

    Цахкна также отверг распространенное мнение о том, что Эстония является одной из самых уязвимых стран Европы и якобы может стать первой целью в случае атаки со стороны России. По его словам, подобные заявления – фейк.

    Кроме того, министр считает ошибкой попытки вести переговоры с Россией без четкого плана. Он напомнил, что Европа уже десятилетиями придерживалась подобной стратегии, но она, по его мнению, не принесла результатов.

    Цахкна добавил, что сейчас не время искать специального посланника Европейского Союза для переговоров с Кремлем. Он считает, что подобная инициатива лишь ослабит ЕС и Украину, а любой такой посланник рискует вернуться «в униженном положении».

    Ранее президент Эстонии Алар Карис призвал назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Эстонский депутат назвал слова Кариса о переговорах с Россией провалом кабмина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    16 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Причиной обращения в суд стало, как указывается, «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг», передает «Газета.Ru». Истцом выступил представитель индивидуального предпринимателя М.А. Обушенкова из Элисты, который зарегистрировал иск 3 февраля 2026 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

    С театра требуют 2 млн 171 тыс. рублей. Подробные обстоятельства спора сторонами пока не раскрываются. Известно, что 9 февраля иск был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, а на исправление недостатков истцу дали время до 10 марта.

    Кроме того, уже с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой. Размер долга составляет 2,1 млн рублей.

    В ноябре арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    16 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental

    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве
    @ Christiane Oelrich/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрана гостиница InterContinental.

    «Все будет проходить в InterContinental», – заявил источник ТАСС.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    16 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России

    Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава Военно-промышленной комиссии.

    В обновленный состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Наталья Сергунина.

    Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В 2024 году глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов были включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

    16 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    В Липецкой области на Масленицу решили сжечь чучело Лабубу
    В Липецкой области на Масленицу решили сжечь чучело Лабубу
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Липецкой области в ходе празднования Масленицы сожгут чучело Лабубу, сообщило правительство региона.

    Мероприятие состоится 21 февраля в археологическом парке «Аргамач», где соберутся жители и гости области, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Липецкой области.

    В прошлом году на Масленицу в регионе также сжигали чучела, выполненные в виде узнаваемых героев массовой культуры. Тогда в огне оказались Белый Ходок из «Игры престолов», Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги.

    Лабубу – дизайнерская плюшевая игрушка с заячьими ушами и широкой улыбкой, созданная иллюстратором Касингом Лунгом из Гонконга. Стремительный рост популярности этих игрушек начался в 2024 году, когда они стали вирусными в социальных сетях и получили поддержку знаменитостей сначала в Азии, а затем и по всему миру.

    Ранее юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием, а также о том, что готовить и как отмечать каждый день.

    16 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Обнародованы подробности передачи Сабуровым питбайков бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комик Нурлан Сабуров по собственной инициативе передал десять питбайков бойцам спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

    Сабуров летом 2025 года обратился к командиру подразделения «Легион Вагнер Истра» Александру Кузнецову (позывной Ратибор) с предложением лично поддержать бойцов, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    Передача техники прошла на территории округа Истра. Сотрудники муниципалитета приняли питбайки и доставили их в подразделение под командованием Ратибора.

    После вручения техники участники спецоперации записали видеоролик с благодарностью Сабурову и показали новые мотоциклы. Российские военнослужащие выразили уверенность, что эта техника поможет им эффективнее выполнять боевые задачи. Бойцы также отметили, что поддержка с тыла особенно важна и «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

    Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных.

    СБУ начала досудебное расследование против казахстанского комика Сабурова.

    16 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    Муфтий сообщил о примирении Кадырова с Керимовым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов примирились на встрече в Московском Кремле, рассказал председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин в видеообращении, опубликованном накануне Рамадана.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, и мы благодарны главе нашего государства за это его решение. Мы с гордостью можем сказать – первыми, кто в нашем российском обществе на высоком уровне подал всем пример единения и братства, были представители нашей мусульманской уммы. Это сделали два достойных сына нашего Кавказа – дорогие наши братья Рамзан Ахматович Кадыров и Сулейман Абусаидович Керимов», – заявил Гайнутдин, передает ТАСС.

    Муфтий подчеркнул, что примирение лидеров Чечни и Дагестана стало примером для всех и символично совпало с Годом единства народов России. По его словам, Кадыров проявил мудрость, разобравшись с «ложью и клеветой», а также с попытками недоброжелателей посеять вражду между народами Кавказа. Гайнутдин добавил, что планы «ненавистников мира» провалились, и теперь «сердца наполняются радостью» из-за разрешения разногласий.

    Глава ДУМ России также отметил, что любые расхождения между братьями можно преодолеть ради любви к Аллаху и его пророку. В завершении обращения муфтий поздравил верующих с приближающимся Рамаданом и пожелал единства умме и всему российскому обществу.

    После перестрелки у офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег от попыток придать инциденту национальный окрас и стравить народы из-за бытовой ситуации, он предупредил о кровной мести. При этом он упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

    16 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.

    «Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.

    Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.

    Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.

    Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».

    Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.

