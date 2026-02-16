Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».
Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.
Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.
Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.
