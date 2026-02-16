  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    Навроцкий использовал ядерное оружие в войне за избирателей
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня

    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    15 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    @ ААНИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую за прошедшие сутки температуру воздуха на планете, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете за прошедшие сутки – минус 55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    По словам синоптиков, в тройке самых холодных мест мира оказались еще два населённых пункта России. В чукотском селе Илирней температура опустилась до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе зарегистрировали 48,9 градуса ниже нуля.

    Самым жарким местом Земли за последние сутки стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Почти такой же температурный максимум зафиксировали в городе Бейра, Мозамбик, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее столбик термометра поднялся до 40,7 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый заявил, что вскоре лед в Балтийском море может полностью растаять.

    Морозы охватили почти 80 млн человек на востоке США.

    Лыжник, который стал известен из-за обморожения пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит зимние Игры 2026 года.

    Комментарии (2)
    14 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на севере европейской части России ожидается аномальное похолодание, тогда как в южных регионах температура превысит климатическую норму.

    Погодные аномалии в европейской части России прогнозируются в ближайшие дни, передает ТАСС. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, на севере региона температура будет ниже нормы, а на юге – выше средних значений.

    «На севере холодно, на юге – тепло. Север будет занят отрицательными аномалиями. Температура будет ниже нормы. В южных регионах температура будет превышать норму. Зона наибольших контрастов проходит по средней полосе европейской России. Яркие погодные события», – пояснила Макарова.

    На севере европейской части России ожидается снег, ночные температуры составят минус 15-22, дневные – минус 8-13. В южных областях прогнозируются аномально высокие показатели, что создаст значительные контрасты в погоде на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив покрыт льдом примерно на 80%. Спутник зафиксировал снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Ребенок погиб из-за схода снега с навеса над балконом в Москве

    СК: Ребенок погиб из-за схода снега с навеса над балконом в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате схода снега с навеса над балконом на Щелковском шоссе в Москве погиб ребенок, сообщает столичный главк СК России.

    Трагедия произошла 13 февраля – погиб мальчик 2011 года рождения, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    «По данному факту Измайловским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

    На месте работают специалисты, проводится комплекс следственных действий.

    Ранее в Подмосковье возбудили уголовные дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи с крыш в Ступино и Солнечногорске.

    В результате схода снежного покрова с крыши частного дома в Московском ТАО мужчина оказался погребен под снегом и скончался на месте.

    В Нижнем Новгороде при сходе наледи с крыши пострадали пятеро детей.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    На западе Москвы двое детей упали с крыши здания

    Прокуратура Москвы: На западе столицы двое детей упали с крыши здания

    Tекст: Валерия Городецкая

    С крыши нежилого здания на западе столицы упали двое малолетних детей, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент произошел на улице Главмосстроя, где двое мальчиков 2016 года рождения забрались на крышу строения и сорвались с нее, передает ТАСС.

    В результате падения дети получили травмы и были госпитализированы. Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки по факту случившегося. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

    Ранее в Москве рабочий упал с крыши и погиб.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – подчеркнул мэр в своем официальном канале на платформе Max.

    Позже градоначальник сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника, который также летел на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    В воскресенье средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптик Макарова предупредила о метели и похолодании в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха в начале неделе будет на 6-7 градусов ниже нормы, в понедельник возможна метель, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова сообщила, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание, передает РИА «Новости». По ее словам, с юго-запада к Москве подойдет новый циклон, который принесет снегопады и усиление ветра до 8-13 метров в секунду, что может привести к метели.

    Ночью в понедельник температура воздуха опустится до минус 13 – минус 15 градусов, а по области местами до минус 18. Днем в Москве столбики термометров покажут минус 8 – минус 10, а по области минус 8 – минус 13. Макарова уточнила, что температурный фон будет на 6 градусов ниже климатической нормы.

    Во вторник и среду синоптики также прогнозируют аномально холодную погоду, температура будет на 6-7 градусов ниже обычных февральских значений для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 10:02 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал время предстоящего резкого похолодания в Москве

    Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве после 21.00

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое понижение температуры после 21.00, когда столбики термометров опустятся ниже нуля и усилится ветер, сообщили в Гидрометцентре.

    Резкое похолодание ожидается в Москве и Подмосковье после 21.00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, «ожидается, что после 21.00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений». Уже к 6.00 воскресенья, 15 февраля, температура в столице может достичь минус 9 градусов.

    Синоптики объяснили, что причиной резкого похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый северо-западный ветер. До вечера 14 февраля в Московском регионе сохранится оттепель, столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов.

    В ближайшие сутки над Центральной Россией будет господствовать циклон с юго-запада, но Москва и область окажутся на его холодной северной стороне. В регионе ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица и снежные заносы.

    По данным Гидрометцентра, Масленичная неделя в Москве и Подмосковье начнется с морозной и снежной погоды. В ночь на понедельник, 16 февраля, температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, а в области – до минус 18 градусов. Днем ожидается до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 градусов в Подмосковье, при этом местами прогнозируется сильный снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Накануне Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 00:20 • Новости дня
    Стало известно о введении ограничений на вылеты в Шереметьево

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Москвы на неопределенный срок приостановили вылет и прием самолетов из-за мер безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

    Росавиация сообщила, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В пресс-релизе отмечается: «Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    Причины введения ограничений и их срок действия не уточняются. Ранее подобные меры применялись в связи с неблагоприятными погодными условиями или необходимостью проверки технических систем аэропорта.

    Представители Росавиации заявили, что ситуация находится под контролем, и пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Ухты установили временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения дополнительной безопасности полетов.

    В аэропорту Перми приостановили прием и выпуск авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.

    В кировском аэропорту Победилово ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов ради повышения уровня безопасности полетов.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели вывели из горящего здания в российской столице 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник.

    Пожар начался на 1-м Магистральном тупике, дом 10, корпус 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Из огня вызволили 16 человек, продолжается тушение возгорания.

    Отмечается, что огонь фиксируется на четвертом этаже здания.

    Ранее при возгорании в жилом доме в центре столицы пострадали восемь человек.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:33 • Новости дня
    Погода парализовала колонны автомобилей на трассе Мурманск–Териберка

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска, водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Сильный снегопад осложнил выезд колонны автомобилей из Териберки в Мурманск, сообщается в региональном оперштабе, передает РИА «Новости». Спецтехника продолжает работу по расчистке трассы, но личный транспорт мешает прохождению уборочных машин. Жителей просят вернуться в Териберку, актуальная информация о возможности проезда появится после 18:00.

    В селе для заблокированных автомобилистов организованы пункты размещения в местной школе и доме культуры, в первую очередь помощь оказывается семьям с детьми. Накануне вечером в направлении Мурманска застряли 160 машин и автобусов, которым утром в воскресенье попытались помочь дорожные службы.

    Ситуация осложнилась после того, как у сопровождающего колонну фронтального погрузчика неожиданно лопнула покрышка, движение на 23 километре трассы остановилось. Из-за снежных заносов дорога оказалась полностью непроходимой, большинство застрявших машин вернулись обратно в Териберку.

    Зимой трасса Мурманск-Териберка длиной 120 километров часто закрывается из-за сильных снегопадов, на 40-километровом участке дороги особенно сложные условия. В такие периоды транспорт пропускают только организованными колоннами, однако погодные условия не всегда позволяют обеспечить гарантированный проезд. Териберка остается популярным направлением у туристов, но зимой въезд и выезд из села регулярно затруднены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был уничтожен уже пятый беспилотник, который направлялся к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже мэр добавил, что еще одна атака беспилотника на Москву была успешно отражена. По его словам, специалисты экстренных служб вновь прибыли на место падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что за четыре часа над российской территорией были уничтожены 102 беспилотных летательных аппарата.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово сняли ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиация.

    В Telegram-канале Росавиации пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. После необходимой проверки их было решено отменить, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

    В воскресенье в аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:00 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    В Telegram-канале Росавиации уточняется: «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    В воскресенье Росавиация сообщила, что в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на прием и отправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили подвоз детей в школы из-за снегопада

    Tекст: Ольга Иванова

    В связи с ожидаемым снегопадом и резкими перепадами температуры в Курской области в понедельник школьников, пользующихся автобусами, переведут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Власти Курской области ограничат подвоз школьников в понедельник из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что решение принято по рекомендации УГАИ региона.

    «По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате,» – заявил глава региона. Он подчеркнул, что ожидается сильный снегопад и сложная обстановка на дорогах, вызванная перепадами температуры.

    По словам Александра Хинштейна, безопасность детей стала главным приоритетом при принятии решения. Ожидается, что ограничение коснется только тех школьников, которые ежедневно пользуются школьными автобусами. Для них обучение в ближайший рабочий день организуют в дистанционном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска. Водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Комментарии (0)
