  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Навроцкий использовал ядерное оружие в войне за избирателей
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    16 февраля 2026, 19:15 • Новости дня

    Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Десятки тысяч пользователей по всему миру столкнулись с затруднениями при доступе к соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), при этом в США зафиксировано более 41 тыс. жалоб.

    О масштабных неполадках в работе X сообщил сервис Downdetector, передает ТАСС. По информации Downdetector, 53% пользователей, оставивших жалобы, столкнулись со сбоями в мобильном приложении X. Еще 17% сообщили о трудностях с доступом к сайту, а 21% испытывают проблемы с подключением к серверам платформы.

    В США число жалоб на работу X составило около 41 тыс. В Британии зарегистрировали свыше 11 тыс. обращений по аналогичной проблеме, а в Японии число пользователей, столкнувшихся с трудностями, превысило 2 тыс. Точные причины сбоя не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в работе социальной сети X 9 февраля произошел сбой.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (8)
    16 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    «Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года
    «Единая Россия» определила приоритеты технологического развития страны до 2050 года
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» сформирует долгосрочную научно-технологическую повестку с акцентом на искусственный интеллект, робототехнику и космос.

    Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» начал работу по формированию долгосрочной научно-технологической повестки, передает сайт ЕР. Ключевыми темами стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь.

    На первом заседании в Москве участники обсудили, как наполнить технологический блок народной программы партии конкретными инициативами для развития новых отраслей экономики, поддержки отечественных разработчиков и подготовки кадров. Совет будет координировать взаимодействие между властью, экспертами, бизнесом и инноваторами.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил: «Нам нужны конкретные предложения, которые можно превратить в законы, постановления, программы, стандарты. Чтобы эти документы двигали вперед российский технологический сектор и меняли жизнь людей к лучшему».

    Якушев подчеркнул важность честного и открытого диалога на площадке совета. По его словам, каждое предложение должно иметь адресата и сроки реализации: «Партия умеет доводить все предложения до конкретных результатов».

    Глава совета, генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, отметил, что члены Совета знают, где Россия сильна, а где необходимо наращивать суверенитет, и могут определить ключевые цели. «Именно эти знания мы должны собрать воедино и превратить в цели, а затем и в конкретные решения для обеспечения технологической независимости Российской Федерации», – указал он.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о стремительном ухудшении состояния здоровья, вызванном стрессом, и необходимости серьезного лечения.

    Как рассказала Симоньян в своем Telegram-канале, врачи диагностировали у нее болезнь с «ураганным течением», что потребует проведения операции, а также курса лучевой, гормональной и химиотерапии.

    Она уточнила, что назначение только одного типа терапии возможно, когда речь идет о небольшом новообразовании, однако в ее случае заболевание развивается значительно быстрее. Медики отметили, что для борьбы с болезнью потребуется сочетание сразу нескольких методов лечения, включая долговременное гормональное воздействие, если это будет возможно.

    13 февраля Симоньян вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика, показав обритую голову.

    В октябре Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии.

    Комментарии (6)
    16 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»
    Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по делу о конфискации воздушного судна авиакомпании «Волга-Днепр» продолжается в канадских судебных инстанциях, Москва считает инцидент спланированной ловушкой, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

    Вопрос с лайнером все еще решается в правовом поле, а стороной защиты выступает собственник борта, сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    «Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», – сказал он.

    Глава дипмиссии добавил, что говорить о конкретных ответных шагах со стороны Москвы пока рано. Сначала необходимо дождаться, пока будут исчерпаны все правовые возможности внутри канадской юрисдикции.

    При этом посол подчеркнул, что Оттава намеренно заманила самолет, чтобы затем состряпать ложные основания для ареста. Степанов назвал такие действия незаконными и заявил, что воздушное судно должно быть безусловно возвращено законному владельцу.

    Россия заявляла, что арест самолета Ан-124 в Торонто – это акт пиратства.

    Компания «Волга-Днепр» подавала в суд на Канаду из-за действий с арестованным самолетом.

    В сентябре канадские власти начали техническую проверку конфискованного самолета.

    Комментарии (22)
    16 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение почти 600 млн рублей
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение почти 600 млн рублей
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский гарнизонный суд признал отставного контр-адмирала Николая Коваленко виновным в крупном мошенничестве, однако освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья.

    Коваленко, который также является кандидатом технических наук, получил четыре года и шесть месяцев колонии общего режима за хищение бюджетных средств, передает ТАСС.

    Его обвиняли в организации преступной схемы, ущерб от которой составил 592 млн рублей. Однако реального срока осужденный избежал благодаря медицинским показаниям.

    В январе Московский гарнизонный военный суд начал слушания по делу полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе на 300 млн рублей.

    Комментарии (32)
    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    Комментарии (8)
    16 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    @ YOAN VALAT/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета Politico выделила главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

    Газета Politico присудила необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – издание отметило, что она не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца. В публикации говорится: «Поджатые губы и надутые щеки – реакция Каллас быстро набрала популярность в Сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы».

    Кроме того, Каллас удостоилась награды за один из двух «Самых крупных споров», также связанных с Уолтцем. Генсек НАТО Марк Рютте получил премию за самые странные истории: он рассказал о встрече с украинским псом Патроном, заявляя, что посмотрел ему в глаза, и тот якобы «сказал», что Украина никогда не сдастся. Politico отмечает, что «телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно».

    Среди других лауреатов – президент Финляндии Александр Стубб, удостоенный премии за «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите. Премьер Италии Джорджа Мелони получила награду за «Самое заметное проявление неуважения», пропустив мероприятие, а госсекретарь США Марко Рубио – за «Самые бурные овации».

    Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля и собрала в столице Баварии ведущих политиков и дипломатов Европы и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство глав внешнеполитических ведомств Евросоюза покинули Мюнхен до неформальной встречи с Кайей Каллас.

    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перебила вице-премьера Чехии Петра Мацинку на панельной дискуссии, когда он начал говорить о Дональде Трампе и ЛГБТ (движение запрещено в России как экстремистское).

    Комментарии (10)
    16 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби из-за обсуждения вопросов безопасности, которые касались военных, а в Женеве делегация будет расширенной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Помимо помощника президента Владимира Мединского, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что Мединский ранее не участвовал в переговорах в Абу-Даби, поскольку обсуждались вопросы безопасности, касающиеся исключительно военных.

    Он также отметил, что члены делегации получают детальные инструкции от президента России накануне вылета в Женеву. На вопрос о контактах Владимира Путина с переговорщиками Песков подчеркнул: «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками».

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария не участвуют в них напрямую.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается прибытие остальных делегаций до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (4)
    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    Комментарии (6)
    16 февраля 2026, 09:07 • Новости дня
    Жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Погибший в результате нападения амурского тигра в Приморском крае работал на флоте и гостил дома, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Погибшему было 23 года, инцидент случился в 20 км от села Извилинка, указал собеседник ТАСС.

    Накануне вечером приятели поехали в лес, чтобы пополнить запасы еды на докормочной площадке. Напарники разделились, после чего один из них обнаружил растерзанное тело друга и связался с его семьей.

    Источник добавил, что погибший мужчина не был охотником, он приехал домой к родителям между рейсами в отпуск.

    Напомним, при нападении амурского тигра в Приморском крае погиб мужчина. После этого в районе, где произошел инцидент, появились патрули полиции.

    Комментарии (4)
    16 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией, пишет Berliner Zeitung.

    В Сети была опубликована видеозапись, на которой Макрон несколько раз пытается поприветствовать канцлера Германии, но тот не отвечает на его жесты и, похоже, игнорирует французского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Издание подчеркивает, что Европа после нескольких дней на конференции выглядит растерянной: Франция представляется «хромой уткой», а у Германии отсутствует четкая стратегия.

    По мнению автора материала, события последних лет показали, что европейские страны оказались в положении аутсайдеров, особенно на фоне конфликта на Украине, где лидеры ЕС не участвуют в ключевых переговорах.

    В статье отмечается, что внутренний разлад в Европе сопровождается падением поддержки прежнего курса среди населения. Автор публикации указывает, что политика руководства ЕС в последние годы сводится к постоянному увеличению военных расходов и наращиванию вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне разногласий с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    Комментарии (4)
    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    Комментарии (7)
    16 февраля 2026, 08:13 • Новости дня
    Умерла актриса Людмила Солоденко
    Умерла актриса Людмила Солоденко
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На 77-м году жизни скончалась актриса Людмила Солоденко, широкому зрителю она известна по фильмам «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить».

    Солоденко скончалась еще 13 февраля, передает ТАСС.

    Она уроженка Одессы, родилась там 4 сентября 1949 года.

    Солоденко окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Какое-то время она трудилась в должности солистки Эстрадного оркестра Эдди Рознера. Там она выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг.

    Ранее умер французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь, ему было 90 лет.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

    В Белгородском округе в результате атак 15 дронами, из которых 12 были сбиты или подавлены, в селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали, поврежден автомобиль. В селе Драгунское поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово – четыре автомобиля, частный дом, две постройки и линия электропередачи.

    В Борисовском округе по ряду населенных пунктов совершены атаки пятью дронами, два из которых сбиты, в хуторе Никольский поврежден автомобиль. Над Валуйским округом сбит дрон, повреждений нет. В Волоконовском округе FPV-дроны повредили частный дом и грузовой автомобиль, четыре дрона были подавлены.

    В Грайворонском округе по различным селам и городу Грайворон совершены атаки 20 дронами, шесть из которых сбиты. Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных построек, линии электропередачи и социального объекта. В Краснояружском округе выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 16 дронами, 20 подавлены, последствий нет.

    В поселке Ракитное поврежден частный дом в результате атаки дронов. В Шебекинском округе выпущен один боеприпас и совершена атака 23 дронами, 13 сбиты и подавлены. Повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, частные дома, автомобили, линии электропередачи, часть жителей осталась без электричества. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

    Ранее в понедельник Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты. Электроснабжение удалось восстановить менее чем за три часа.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (9)
    16 февраля 2026, 11:39 • Новости дня
    Немецкий ледокол Neuwerk сломался при расчистке льда для танкера с СПГ
    Немецкий ледокол Neuwerk сломался при расчистке льда для танкера с СПГ
    @ Jens Buttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего СПГ, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).

    Немецкий ледокол Neuwerk вышел из строя во время попытки расчистить судоходный канал для танкера Minerva Amorgos, перевозящего сжиженный природный газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR и управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).

    В материале уточняется, что ледокол должен был обеспечить проход к терминалу СПГ в порту Мукран на острове Рюген. Однако после выхода в море Neuwerk был вынужден вернуться в порт из-за технической неисправности, и судно выведено из эксплуатации. Этот сбой еще больше задержал прибытие танкера Minerva Amorgos, который уже около недели стоит в свободной ото льда зоне Балтийского моря у берегов Рюгена.

    WSA пока не раскрывает подробностей о характере поломки и сроках ремонта Neuwerk. В воскресенье судно направилось в порт Росток для дальнейших работ, отмечает NDR. Сейчас борьба со льдами ведется с помощью буксира VB Bremen Fighter.

    Кроме того, полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле заявил телеканалу NTV, что на данный момент Россия сохраняет существенное преимущество перед Европой и США по числу ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия установила рекорд по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах обойти запрет Евросоюза на закупку российского газа.

    Необычно сильные морозы привели к резкому росту цен на газ на рынках ЕС и США.

    Комментарии (15)
    Главное
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    В Липецкой области на Масленицу решили сжечь чучело Лабубу