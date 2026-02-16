  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    Навроцкий использовал ядерное оружие в войне за избирателей
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    16 февраля 2026, 18:28 • Новости дня

    Лукашенко передал представителям Франции «месседж» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Лукашенко подчеркнул: «Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина». Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и пытается наладить контакты с Россией на закате своей политической карьеры, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что был напрямую вовлечен в обсуждение ряда вопросов между Россией и Францией, поскольку некоторые вопросы решались через него. Кроме того, Лукашенко напомнил, как президент США Дональд Трамп пытался содействовать урегулированию конфликта на Украине, однако европейские страны, по словам белорусского лидера, не были заинтересованы в подобных инициативах.

    Глава Белоруссии также выразил мнение, что стабилизировать обстановку в Европе могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако, по его словам, этого не происходит. Лукашенко задался вопросом: «Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?» – и отметил, что ответ на этот вопрос очевиден.

    Лукашенко подчеркнул, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Москвой и Минском даже в ущерб собственной выгоде. Он напомнил, что ранее предлагал европейским странам развивать сотрудничество в евразийском регионе, объединяя российские ресурсы и европейские технологии, что позволило бы создать мощную организацию. Однако, как отметил президент Белоруссии, Евросоюз не готов идти по этому пути.

    Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира». Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    16 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией, пишет Berliner Zeitung.

    В Сети была опубликована видеозапись, на которой Макрон несколько раз пытается поприветствовать канцлера Германии, но тот не отвечает на его жесты и, похоже, игнорирует французского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Издание подчеркивает, что Европа после нескольких дней на конференции выглядит растерянной: Франция представляется «хромой уткой», а у Германии отсутствует четкая стратегия.

    По мнению автора материала, события последних лет показали, что европейские страны оказались в положении аутсайдеров, особенно на фоне конфликта на Украине, где лидеры ЕС не участвуют в ключевых переговорах.

    В статье отмечается, что внутренний разлад в Европе сопровождается падением поддержки прежнего курса среди населения. Автор публикации указывает, что политика руководства ЕС в последние годы сводится к постоянному увеличению военных расходов и наращиванию вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне разногласий с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    16 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что будущие президенты Белоруссии продолжат курс на тесный союз с Россией, отметив важность поддержки со стороны Москвы.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что будущие руководители страны не будут отходить от курса на союз с Россией, передает БелТА.

    По его словам, «я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше склоняюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут».

    Лукашенко подчеркнул важность поддержки со стороны России и отметил: «Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси». Он добавил, что попытки разорвать союз с Россией бессмысленны, поскольку страны остались «вдвоем: Беларусь и Россия».

    Говоря о ряде среднеазиатских республик, президент отметил их право на самостоятельную политику, однако выразил убежденность, что эти государства «никуда не денутся – от нас, от России». Он подчеркнул, что и он, и президент России Владимир Путин признают их суверенитет, но тесные связи сохранятся.

    Лукашенко также высказался о позиции Китая, заявив, что «китайцы никогда не пойдут против России, вразрез с интересами России». По его словам, он хорошо знает руководство Китая, в частности председателя Си Цзиньпина, которого считает очень мудрым и спокойным человеком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что между Белоруссией и Россией существует прочная связь, которую невозможно разрушить извне.

    Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» только на условиях полного суверенитета и готова отстаивать собственную позицию.

    16 февраля 2026, 09:16 • Новости дня
    Ограбивших дом под Минском иностранцев задержали в Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусские силовики обезвредили группу молодых иностранцев, совершивших вооруженное нападение на частный дом в Смолевичском районе Минской области, сообщили в МВД страны.

    Сигнал тревоги поступил из жилого дома около 4.00 мск, на место выехали сотрудники охраны, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По прибытии милиционеры блокировали коттедж, внутри которого находились трое вооруженных преступников.

    «Они оказали сопротивление, милиционеры использовали автоматическое оружие», – добавили в МВД.

    Двоих налетчиков задержали мгновенно, однако третий успел скрыться с оружием.

    Для поимки беглеца вводился специальный план, и вскоре его обнаружили в том же районе. В результате нападения пострадали трое жильцов в возрасте от 64 до 68 лет, их госпитализировали.

    Выяснилось, что нападавшими были иностранные граждане: одному исполнилось 17 лет, двоим другим – по 18. Следствие считает преступление заказным, поэтому к делу подключили Интерпол.

    В 2024 году в Белоруссии приговорили к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России.

    16 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России

    Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава Военно-промышленной комиссии.

    В обновленный состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Наталья Сергунина.

    Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В 2024 году глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов были включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

    16 февраля 2026, 05:16 • Новости дня
    Франция и Польша нарастили экспорт вина в Россию до многолетних рекордов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Польша достигли многолетних максимумов по поставкам вина в Россию в 2025 году, свидетельствуют данные Евростата.

    По итогам 2025 года Франция и Польша вновь оказались в числе крупнейших поставщиков вина в Россию среди стран Евросоюза. При этом Франция увеличила экспорт в пять раз и достигла максимальных объемов с 2017 года – 34,4 млн евро, что позволило ей впервые с 2021 года вернуться в пятерку лидеров. Польша заняла третье место, поставив вина на рекордные 70,8 млн евро, что на 21% больше, чем годом ранее, передает РИА «Новости».

    Лидерами по объему экспорта остались Италия – 207,4 млн евро (снижение на 16% за год) и Латвия – 106,7 млн евро (минус 12%). Португалия замкнула пятерку крупнейших поставщиков, несмотря на сокращение поставок на 18%, до 34 млн евро.

    В список ведущих экспортеров также вошли Германия (246 млн евро), Испания (20,1 млн евро) и Литва (10,4 млн евро), все они зафиксировали снижение объемов отгрузок. Австрия увеличила экспорт вина в Россию в полтора раза – до 5,8 млн евро, а Чехия сократила на 14%, до 2,1 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция в январе резко увеличила экспорт игристого вина в Россию, доведя объем поставок до 8,2 млн долларов. В сентябре 2025 года Россия увеличила ввоз испанского вина до 916 тонн, что стало максимальным показателем за год.

    16 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о предложении США по решению вопроса Венесуэлы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал Соединенным Штатам свой сценарий по Венесуэле, но американская сторона предпочла действовать самостоятельно.

    Как передает БелТА, Александр Лукашенко отметил, что неоднократно указывал США на их ошибки в отношении Венесуэлы и лично предлагал им альтернативный план действий.

    Он подчеркнул: «Им постоянно говорю, откровенно говорю, где они не правы. С Мадуро не правы – глупость сотворили. Я предупреждал».

    По его словам, американская сторона сама обратилась к нему с просьбой поучаствовать в разрешении ситуации, после чего он предложил свой «идеальный вариант» решения, однако США отказались от него и выбрали другой путь. Лукашенко добавил, что президент Дональд Трамп стремился угодить военным, что в итоге привело к ошибочным действиям Вашингтона.

    Он также задал риторический вопрос о том, как можно обвинять президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле, отмечая, что подобная деятельность распространена по всему миру.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса для писем президенту Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.

    Россия настаивает на освобождении Мадуро и Флорес, которых вывезли в США.

    16 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров с изображением Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не намерен подавать судебные иски против производителей товаров с изображением президента России Владимира Путина, если нет признаков оскорбления личности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности судебных разбирательств, Песков заявил: «Мы не планируем», – передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Кремль внимательно следит за тем, чтобы подобная продукция не содержала оскорбительных элементов, поскольку в таком случае меры будут приняты в рамках действующего законодательства.

    Песков отметил, что продажа кружек, футболок и других товаров с изображением президента свидетельствует о его популярности. По словам Пескова, это одно из выражений чувств людей в современном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на Ozon были раскуплены футболки с изображением президента России и надписью «Крепкий Орешник». СМИ обнаружили эти футболки на Ozon по запросу «орешник».

    В 2019 году латвийские спецслужбы провели масштабное расследование «угрозы национальной безопасности» со стороны России, которая, по их мнению, заключалась в продаже в Риге маек с изображением Путина.

    16 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин поздравил Клычкова с рекордным урожаем пшеницы в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы.

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи в Кремле Клычков доложил главе государства об успехах региона в сельском хозяйстве и отметил, что, по словам Геннадия Зюганова, в Орловской области удалось добиться рекордных урожаев – 185 центнеров с гектара.

    Путин отреагировал на доклад словами: «Это здорово. Поздравляю вас».

    Губернатор подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря внедрению новых методов в агросекторе и поддержке со стороны федеральных властей.

    Ранее на заседании Государственного совета России Геннадий Зюганов заявил, что урожай пшеницы в Орловской области является лучшим в мире. Он также предложил внедрять успешный опыт региона в других областях страны для увеличения производства зерна. В ходе встречи в Кремле обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития региона.

    Президент Владимир Путин поддержал создание национального семеноводческого центра в Орловской области при участии частного бизнеса.

    Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участников спецоперации на Украине.

    Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    16 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Лукашенко: Белоруссия не будет лизать кого-то в «Совете мира»

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет работать в «Совете мира», занимая исключительно собственную суверенную позицию, передает БелТА.

    «Мы серьезно намерены работать в «Совете мира», серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию», – заявил Лукашенко.

    Глава государства отметил, что Белоруссия не собирается пересматривать ранее принятое решение об участии в «Совете мира». Лукашенко уточнил, что несмотря на союзнические отношения с Россией, Белоруссия будет отстаивать собственные интересы, одновременно вырабатывая единую позицию с Москвой по ряду вопросов.

    Ранее Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США в «Совете мира». Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

    Белоруссия вошла в расширенный список стран-учредительниц «Совета мира», учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа.

    Напомним, Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира» и подчеркнул отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    Также президент Белоруссии назвал полной ложью сообщения о том, что для вступления в «Совет мира» якобы требуется внести миллиард долларов.

    16 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль сообщил о разговоре Путина с Токаевым

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России сообщил о международном телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Президент России Владимир Путин в данный момент ведет телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    О содержании беседы пока не сообщается. Ожидается, что детали разговора будут обнародованы позже.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    16 февраля 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о планах обсудить с Путиным участие Белоруссии в «Совете мира»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира».

    В ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым Лукашенко отметил, что этот вопрос может быть поднят на Высшем госсовете Союзного государства и в дальнейших двусторонних переговорах, передает БелТА.

    «Обязательно этот вопрос обсудим с президентом Путиным. Может быть, на Высшем госсовете. Но потом у нас целые сутки еще переговоры будут с ним. Мы обязательно коснемся этого вопроса», – приводит слова белорусского президента агентство.

    Лукашенко подчеркнул, что планирует сопоставить позиции Минска и Москвы относительно деятельности «Совета мира». Он также допустил, что его точка зрения может измениться под влиянием аргументов Путина или, наоборот, российский лидер услышит от него что-то новое.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Напомним, в январе белорусский президент оформил согласие страны на участие в международном органе по регулированию ситуации в секторе Газа, предложенном президентом США Дональдом Трампом.

    16 февраля 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым президент Владимир Путин отметил, что Орловская область показала рост валового регионального продукта (ВРП) на 2,6%, в то время как по стране в среднем рост ВРП составил 1%.

    «ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост – 1%, у вас – 2,6%, то есть больше чем в полтора раза», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в регионе растут хорошим темпом инвестиции.

    В понедельник глава государства принимает в Кремле руководителя Орловской области. В прошлый раз Путин встречался с Клычковым в двустороннем формате в июне 2023 года.

    Напомним, ранее Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России.


    16 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал создание семеноводческого центра в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поддержал создание в Орловской области национального семеноводческого центра, в который для сохранения научной базы готов инвестировать частный бизнес, сообщили в Кремле.

    Идея создания национального семеноводческого центра была озвучена губернатором Орловской области Андреем Клычковым на встрече с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Клычков отметил, что проект уже проработан с Министерством науки и высшего образования, а также подчеркнул участие частного бизнеса в инвестировании в федеральные структуры региона.

    По словам Клычкова, проект позволит сохранить научную базу и существующие мощности, а результат реализации даст ощутимый эффект в ближайшей перспективе, хотя выращивание семян требует значительного времени.

    Президент Владимир Путин поддержал предложение, подчеркнув необходимость продолжения работы в этом направлении. «Полностью согласен и прошу продолжить эту работу», – отметил глава государства.

    На встрече также обсуждались успехи Орловской области в реализации национальных проектов. Клычков сообщил, что регион привлек 47 млрд рублей в 2025 году, что позволило отремонтировать 15 домов культуры, три музея и 25 медицинских учреждений.

    Ранее на встрече с Клычковым Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.

    Орловский губернатор Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    16 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Орловской области Клычковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин проведет в понедельник встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что работа с регионами – неотъемлемая часть повседневной деятельности главы государства. «Продолжит также наряду с остальным Путин заниматься региональными делами. Неотъемлемая часть ежедневной работы президента. Сегодня будет с докладом у президента губернатор Орловской области Андрей Клычков», – заявил представитель Кремля .

    Ожидается, что Клычков представит президенту доклад о текущей ситуации в Орловской области и обсудит актуальные вопросы развития региона.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал планы Андрея Клычкова избираться губернатором Орловской области на новый срок.

