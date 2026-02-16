  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    Навроцкий использовал ядерное оружие в войне за избирателей
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    16 февраля 2026, 18:15 • Новости дня

    Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.

    В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.

    В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.

    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    14 февраля 2026, 21:43 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады обеспечили дополнительную поставку презервативов

    Организаторам ОИ пришлось организовать дополнительную поставку презервативов

    Tекст: Мария Иванова

    После того, как в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились 10 тыс. бесплатных презервативов, организаторы увеличили поставки средств контрацепции.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии организовали дополнительную поставку презервативов после сообщений о нехватке в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС.

    По данным Reuters, для участников соревнований было изначально предусмотрено 10 тыс. бесплатных презервативов, но запас закончился всего за три дня.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что нехватка может быть связана с празднованием Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

    В своем заявлении организаторы подчеркнули: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянное наличие средств контрацепции».

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Организаторы заверили, что впредь будут внимательно следить за этим вопросом, чтобы подобных перебоев не возникало до окончания соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Олимпиаде закончились бесплатные презервативы.

    Ранее финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    14 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, исполнившего пять четверных прыжков в произвольной программе.

    Сенсационный исход олимпийского турнира по фигурному катанию среди мужчин зафиксировал RT. Казахстанец Михаил Шайдоров, идеально исполнивший произвольную программу с пятью четверными прыжками, стал чемпионом, обойдя главного фаворита, американца Илью Малинина. Малинин провалил четыре прыжка и занял лишь восьмое место, несмотря на ожидания победы.

    Японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а российский спортсмен Петр Гуменник замкнул шестерку лучших с выдающимся прокатом и пятью квадами. Однако, после пересмотра прыжков у Гуменника сняли 11 баллов, а вторая оценка оказалась минимальной – это вызвало волну негодования даже на иностранных форумах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыку для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника рассказала о благополучном решении проблемы с подбором музыкального сопровождения для его выступления.

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал возникшие сложности с музыкой у Гуменника.

    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    14 февраля 2026, 18:18 • Новости дня
    Финская ассоциация подала протест против норвежских лыжников на Олимпиаде

    Финская лыжная ассоциация подала протест против норвежцеd на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещённой емкости с маслом во время гонки.

    Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

    В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

    «FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

    Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

    Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранеефинского хоккеиста Медведа отстранили от Олимпиады за нарушение дисциплины и употребление алкоголя.

    Сборная Словакии разгромила команду Финляндии на хоккейном матче Олимпиады.

    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    14 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

    Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты Финляндии оформили историческую победу над сборной Италии с двузначным счетом, впервые за время участия игроков из Национальной хоккейной лиги забросив 11 шайб в одном олимпийском матче.

    Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

    Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

    Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

    Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

    В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

    В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

    Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    14 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    РУДН поздравил выпускника Шайдорова с олимпийским золотом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, тренировавшийся в Сочи у Алексея Урманова, стал олимпийским чемпионом и получил поздравления от РУДН.

    Коллектив Российского университета дружбы народов (РУДН) поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх, передает ТАСС. Шайдоров окончил сочинский филиал РУДН в 2024 году по специальности «Физическая культура» и тренировался у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова на ледовой арене в Сочи, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.

    Ректор РУДН Олег Ястребов отметил: «Самая большая ценность РУДН – это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал еще одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им».

    К поздравлениям присоединился коллектив Сочинского института РУДН, уточнив, что Шайдоров получил диплом и все четыре года обучался добросовестно, совмещая учебу с тренировками на олимпийском льду. Заместитель директора по стратегическим коммуникациям института добавила, что за выступлением Шайдорова в Милане следили и студенты, и преподаватели, а в общежитии сотрудники радовались и даже плакали от гордости за выпускника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию.

    На тех же соревнованиях японский фигурист Юма Кагияма завоевал серебро, а другой японец Сюн Сато получил бронзу. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами.


    14 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Песков назвал Гуменника молодцом после выступления на Олимпиаде

    Песков назвал Гуменника молодцом» после выступления на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил Олимпиаду в Италии на шестом месте, поразив зрителей чистым прокатом произвольной программы и высоким итоговым баллом, его выступление положительно оценил пресс-секретарь президента России.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского фигуриста Петра Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии, пишет Чемпионат.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, считает: при ином отношении судей Гуменник мог бы войти в тройку сильнейших, так как в судействе присутствует субъективность.

    Песков подчеркнул, что, несмотря на итоговое шестое место, Гуменник выступил достойно и заслуживает похвалы. Он добавил: «Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!».

    Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами. При этом, спортсмен завершил короткую программу на 12-й позиции.

    Ранее образ Гуменника с каскадом красных цветов отметил итальянский Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.


    14 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Сборная Швеции по хоккею обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

    Сборная Швеции по хоккею выиграла у Словакии 5:3 и вышла в 1/4 финала Олимпиады

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты сборной Швеции одержали победу над командой Словакии со счетом 5:3 и досрочно вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

    Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии со счетом 5:3 в третьем туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира, передает ТАСС.

    Матч прошел в Милане 14 февраля. Шведы забросили пять шайб: отличились Йоэль Эрикссон Эк, Адриан Кемпе, Элиас Петтерссон (два раза) и Лукас Рэймонд.

    У сборной Словакии шайбы забросили Юрай Слафковски, Мартин Гернат из ярославского «Локомотива» и Далибор Дворский. Гернат также отметился результативной передачей, а форвард московского «Спартака» Адам Ружичка набрал очки в третьей игре подряд. В составе словаков сыграл еще один представитель КХЛ – Адам Лишка из череповецкой «Северстали».

    В первых двух матчах шведская сборная победила итальянцев (5:2) и уступила финнам (1:4). Словаки ранее выиграли у команд Финляндии (4:1) и Италии (3:2), впервые проиграв на турнире. Благодаря этой победе Швеция досрочно вышла в четвертьфинал и возглавила группу В.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    14 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Бразилец впервые выиграл золото зимних Олимпийских игр

    Бразилец Пиньейро Бротен стал первым чемпионом зимних Игр из Южной Америки

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен принес своей стране историческую первую золотую медаль зимних Олимпийских игр, победив в гигантском слаломе.

    Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом с Южной Америки, завоевавшим золотую медаль на зимних Олимпийских играх, передает ТАСС. Он одержал победу в гигантском слаломе, показав время 2 минуты 25 секунд.

    Серебро завоевал швейцарец Марко Одерматт, уступивший 0,58 секунды, а бронза досталась его соотечественнику Лоику Мейару с отставанием 1,17 секунды.

    До этого ни один спортсмен с Южной Америки не поднимался на пьедестал почета зимних Олимпийских игр. Бротену двадцать пять лет, он родился в семье выходцев из Норвегии и Бразилии. Ранее он выступал за сборную Норвегии, но из-за конфликта с национальной федерацией завершил карьеру, после чего вернулся в спорт уже под бразильским флагом.

    Лучшим результатом Бротена на чемпионатах мира было четвертое место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2022/23. До этого ему не удавалось победить на крупнейших международных соревнованиях. Его успех стал историческим для зимнего спорта на всем континенте.

    В общем медальном зачете Олимпийских игр лидирует сборная Норвегии, у которой девять золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. Итальянцы занимают вторую позицию, а на третьем месте идут спортсмены из США. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    Напомним, накануне норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал восьмое олимпийское золото, повторив рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

    Казахстанец Михаил Шайдоров одержал победу и завоевал золото Олимпиады по фигурному катанию.

    Между тем финского спортсмена Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    14 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    WSJ: Глава оргкомитета ОИ-2028 продал бизнес из-за связи с Максвелл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман принял решение выставить свою компанию Wasserman Group, специализирующуюся на спортивном маркетинге и управлении талантами, на продажу на фоне его упоминания в недавно рассекреченных правительственных документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившее в её распоряжение письмо.

    Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман выставил на продажу свою компанию Wasserman Group. Такое решение он принял на фоне упоминания его имени в недавно рассекреченных правительственных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Вассерман, по данным издания, не обвиняется в противоправных действиях, однако в 2003 году он обменивался электронными письмами с Гислейн Максвелл – её позже обвинили в пособничестве Эпштейну при вербовке и насилии. Сам Вассерман прокомментировал: «Я глубоко сожалею о переписке с Максвелл, которая состоялась задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления».

    Несмотря на то что оргкомитет Олимпиады единогласно поддержал его на посту председателя, некоторые чиновники Лос-Анджелеса призвали Вассермана покинуть должность. По словам Вассермана, он чувствует, что стал отвлекающим от работы компании фактором, поэтому начал процесс продажи Wasserman Group и сосредоточится на подготовке Игр.

    Повседневное управление агентством теперь перейдет к давнему руководителю Майку Уоттсу. Wasserman Group занимается спортивным маркетингом и представляет интересы известных спортсменов, а также актеров, таких как Адам Сэндлер и Брэд Питт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имя бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра упоминалось в материалах дела Джеффри Эпштейна в связи с оргией.

    Ведущий юрист банка Goldman Sachs вынужден покинуть свой пост из-за связей с Эпштейном.

    Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета по той же причине.

    16 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.

    Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.

    По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.

