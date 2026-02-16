В России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры

Пресс-конференция «Битва за цифровое будущее» прошла в пресс-центре агентства «Национальная Служба Новостей». Участники обсудили меры против интернет-мошенничества, регулирование онлайн-контента, защиту данных и ограничение деятельности иностранных исследовательских компаний. По данным МВД, с января по ноябрь 2025 года зафиксировано более 244 тыс. преступлений в сфере кибермошенничества через мессенджеры. «Сбер» сообщил о хищениях почти 300 млрд рублей у россиян за этот период.
Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов напомнил о введении запрета на официальную переписку через иностранные мессенджеры. Он заявил: «Все официальные запросы не могут проходить через такой формат, в каких-то неподтвержденных мессенджерах. Поэтому все это мы отсекаем. И введен прямой запрет общения с гражданами через иностранные мессенджеры. Соответственно, сегодня если такая переписка идет не через MAX, то вы можете быть уверены в том, что это мошенники, и даже не начинать общаться». Также Кирьянов отметил, что меры по усложнению вывода похищенных средств через банковские каналы продолжают усиливаться.
Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный акцентировал, что запрещение иностранным компаниям вести медиабизнес в России позволило создать единую систему измерения рынка. Он подчеркнул важность контроля над товарными рынками, отметив, что такие компании как Nielsen, GfK и Ipsos ранее собирали чувствительные данные о российском потреблении. Черный выразил уверенность, что российская индустрия способна заместить иностранных исследователей: «Да, у нас будет период адаптации, кадровые моменты, еще что-то, но технологически и интеллектуально отрасль к этому готова. Поэтому независимо от того, как будут развиваться события, никаких просадок мы здесь не ожидаем».
Эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов отметил, что даже после ухода зарубежных компаний в стране сохранятся профессиональные команды. По его словам, такие специалисты могут формировать собственные структуры и продолжать работу на благо российских компаний и потребителей. Капранов подчеркнул, что российский рынок цифровых платформ долгое время был конкурентоспособен и формировал собственные стандарты.
Эксперты обсудили также вопросы безопасности персональных данных, отметив, что анонимность в интернете была иллюзорной, а онлайн-платформы изначально строились на сборе и монетизации информации о пользователях. Власти намерены пресекать манипуляции с данными и выводить «серую зону» на свет.