Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.
По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.