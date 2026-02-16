Путин поздравил Клычкова с рекордным урожаем пшеницы в Орловской области

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи в Кремле Клычков доложил главе государства об успехах региона в сельском хозяйстве и отметил, что, по словам Геннадия Зюганова, в Орловской области удалось добиться рекордных урожаев – 185 центнеров с гектара.

Путин отреагировал на доклад словами: «Это здорово. Поздравляю вас».

Губернатор подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря внедрению новых методов в агросекторе и поддержке со стороны федеральных властей.

Ранее на заседании Государственного совета России Геннадий Зюганов заявил, что урожай пшеницы в Орловской области является лучшим в мире. Он также предложил внедрять успешный опыт региона в других областях страны для увеличения производства зерна. В ходе встречи в Кремле обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития региона.

Президент Владимир Путин поддержал создание национального семеноводческого центра в Орловской области при участии частного бизнеса.

Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участников спецоперации на Украине.

Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.