Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

Tекст: Денис Тельманов

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.