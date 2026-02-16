Под суд отдали отчима убитого в Калининградской области ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве ребенка в Черняховске, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, находясь в наркотическом опьянении, мужчина нанес семилетнему пасынку не менее 35 ударов за отказ делать физические упражнения. Мальчик умер, после чего родители спрятали тело в болоте и инсценировали поиски.

Также установлено, что обвиняемые систематически истязали 12-летнюю дочь.

В СК уточнили, что собранная доказательственная база в полном объеме изобличает обоих супругов в содеянном.

Всего выявлено восемь фактов насилия, включая избиение детей ремнем, проводом и железным прутом на протяжении полутора лет. Дополнительно ведется расследование в отношении сотрудников полиции, которые знали о ситуации в семье, но не предприняли мер.

Напомним, на мужчину завели еще одно уголовное дело, его заподозрили в том, что он сломал ключицу сестре убитого ребенка.