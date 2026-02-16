  • Новость часаРоссийские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    16 февраля 2026, 14:19 • Новости дня

    Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

    Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.

    Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.

    Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.

    Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.

    Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    16 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Сотрудник миграционной службы США заявил украинцу о поддержке России

    Daily Beast: Сотрудник службы США ICE заявил украинцу о поддержке России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинца, проживающего в США по гуманитарной программе, задержали сотрудники миграционной службы, один из которых заявил, что желает России победы, пишет Daily Beast.

    Задержание гражданина Украины сотрудником миграционной службы США произошло на парковке торгового центра, передает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Beast.

    По словам мужчины, его остановили, когда он забирал свой заказ, и на вопрос о причинах ареста один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что поддерживает Россию и желает ей победы.

    Мужчина прибыл в США вместе с семьей в 2023 году по программе поддержки украинцев, отмечает издание. После окончания срока действия разрешения на пребывание он подал документы на продление, которые сейчас находятся на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вашингтон уведомил киевские власти о депортации граждан с Украины без американского гражданства транзитом через Польшу. На Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. За финансовый 2024 год из США были выдворены 53 гражданина с Украины.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    16 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби из-за обсуждения вопросов безопасности, которые касались военных, а в Женеве делегация будет расширенной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена. Помимо помощника президента Владимира Мединского, в состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что Мединский ранее не участвовал в переговорах в Абу-Даби, поскольку обсуждались вопросы безопасности, касающиеся исключительно военных.

    Он также отметил, что члены делегации получают детальные инструкции от президента России накануне вылета в Женеву. На вопрос о контактах Владимира Путина с переговорщиками Песков подчеркнул: «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками».

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария не участвуют в них напрямую.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров по Украине и Ирану, ожидается прибытие остальных делегаций до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    15 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Тегеран объявил дату непрямых переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    В Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе, при этом посредником выступит Оман, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

    Непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной проблематике состоятся 17 февраля в Женеве, передает РИА «Новости». Об этом официально заявил МИД Ирана, уточнив, что встреча пройдет при посредничестве Омана.

    В опубликованном в Telegram-канале заявлении ведомства отмечается: «Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся при посредничестве Омана во вторник». Переговоры будут посвящены обсуждению иранского ядерного досье и возможным шагам для его урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.

    16 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север – Юг»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран передаст российскому подрядчику 125 километров территории для строительства железной дороги в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», заявил генеральный директор по связям с Европой, Америкой и СНГ министерства нефти Мостафа Барзегар.

    По его словам, Иран передаст российскому подрядчику 125 километров земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает РИА «Новости».

    Барзегар добавил, что земли будут официально переданы на заседании совместной ирано-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Заседание межправкомиссии стартовало 16 февраля и будет продолжаться до 18 февраля.

    Коридор «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. км, соединяющий Петербург и индийский порт Мумбаи. Он включает транскаспийский, западный и восточный маршруты, которые связывают железные дороги и порты России, Ирана и других стран региона.

    Документы о достройке ключевого участка Решт – Астара были подписаны Россией и Ираном в мае 2023 года. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро – кредит России, остальное финансирует иранская сторона. Протяженность строящейся железной дороги составит около 160 км, уточнили иранские власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сотрудничестве России и Ирана в сфере атомной энергетики и инфраструктурных проектов.

    Иран выкупил более 100 км земли для строительства автодороги Решт – Астара.

    Иран передал России 34 км земли для возведения железной дороги.

    16 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Швейцария обязалась обеспечить безопасное прибытие делегации России в Женеву

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария взяла на себя обязательства по обеспечению безопасного пролета российской делегации, направляющейся в Женеву на переговоры по Украине, сообщают информационные агентства.

    О гарантиях со стороны Швейцарии сообщил источник ТАСС: «Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча состоится в трехстороннем формате: Россия, США и Украина. Ранее переговоры шли в Абу-Даби, где руководителем группы от Москвы был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    15 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Иран анонсировал встречу главы МИД страны с главой МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Женеву для встреч с руководителями МАГАТЭ и дипломатами ряда стран, сообщили в МИД Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Женеву для участия в новом раунде непрямых переговоров с США, передает РИА «Новости». В рамках визита он также встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, Аракчи намерен провести переговоры с главами МИД Швейцарии и Омана. Цель встреч – обсудить вопросы, связанные с международной повесткой и сотрудничеством в области безопасности и ядерной программы.

    Дипломат уже вылетел в Женеву, где и состоятся все основные встречи в ходе этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве 17 февраля пройдут непрямые переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе.

    16 февраля 2026, 06:14 • Новости дня
    Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ
    Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ
    @ Nancy Kaszerman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон допустил ошибку, позволив истечь сроку действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, хотя Москва предлагала его продлить, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

    «Ошибка, что позволили ему истечь», – приводит слова Клинтон РИА «Новости».

    По ее словам, документ, подписанный при президентстве Барака Обамы, был важным шагом в ядерном сдерживании. Клинтон отметила, что Москва предлагала продлить договор еще на один год, но администрация США отвергла это предложение.

    Клинтон подчеркнула, что нынешняя позиция Белого дома о необходимости привлечения к переговорам Китая и других ядерных держав могла бы усилить договоренности, однако вызывает тревогу на фоне прекращения ДСНВ с Россией.

    Она также раскритиковала заявления США о намерении возобновить испытания компонентов ядерного оружия, заявив: «Возобновление подземных ядерных испытаний было бы ужасным развитием». Клинтон выразила надежду на достижение новой договоренности по контролю над ядерными вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.

    16 февраля 2026, 05:27 • Новости дня
    Военный эксперт Клинцевич: Роботы могут заменить солдат в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человекоподобные машины могут заменить живых бойцов в зоне боевых действий уже в ближайшем будущем из-за своей экономической эффективности и неприхотливости, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Современные бойцы фактически становятся операторами сложных комплексов, управляя беспилотниками и наземными системами, сказал Клинцевич РИА «Новости».

    Со следующего года возможно появление антропоморфных роботов на фронте, поскольку это будет дешевле и проще, чем «человека посылать в бой».

    Аналитик пояснил, что механическим солдатам не требуются еда, вода и медицинское обеспечение. Они способны годами находиться на позиции без усталости, что позволит сделать «зону смерти» полностью безлюдной.

    Эксперт оценил вероятность такого развития событий как близкую к 100%. В качестве примера он привел планы миллиардера Илона Маска по выпуску миллионов андроидов Tesla Bot с развитой моторикой.

    Ранее российские военные создали роту наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС России.

    16 февраля 2026, 07:47 • Новости дня
    Украинская делегация вылетела в Женеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Делегация киевского режима направилась в Женеву, где планируется провести новый этап переговоров с Россией и Соединенными Штатами, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России).

    Буданов сообщил, что находится на пути в Женеву, где его ожидает следующий раунд переговоров, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в соцсетях Буданов разместил фотографию с первым замглавы офиса Зеленского Сергеем Кислицей и замначальника главного управления разведки минобороны Вадимом Скибицким.

    Сам Зеленский заявлял, что на грядущих переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    Делегацию от России на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.

    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    16 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Захарова сценой из фильма «Убить дракона» высмеяла чистку соцсетей Госдепа

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на намерение Госдепартамента США удалить старые публикации, сопроводив комментарий сатирической сценой из фильма Марка Захарова «Убить дракона», в которой Дракон съедает «исторический документ».

    Государственный департамент США планирует провести очередную инвентаризацию («зачистку») своих публичных архивов в соцсетях, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    Из открытого доступа исчезнут все публикации, размещенные на официальных аккаунтах ведомств в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) до 20 января 2025 года – начала второго президентского срока Дональда Трампа.

    Официальная причина такой ревизии – желание «свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей». Под удаление попадут анонсы встреч, фотографии, поздравления, отчеты о гуманитарных и культурных инициативах.

    По словам Захаровой, для Госдепартамента США подобная практика не нова: за последние 20 лет стенограммы и тексты выступлений дипломатов регулярно убирались с основного сайта и переносились в архив. «Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства..», – иронично отметила Захарова.

    Под своим постом она опубликовала сцену из фильма «Убить дракона», где персонаж Олега Янковского съедает «исторический документ». По ее словам, происходящее напоминает сатиру Марка Захарова и Евгения Шварца.

    Ранее власти США удалили несколько тысяч материалов по делу Джеффри Эпштейна после обнаружения в них личных данных примерно 100 пострадавших.

    16 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху выдвинул три условия для сделки с Ираном

    Нетаньяху назвал три условия Израиля для заключения сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.

    По словам Нетаньяху, для подписания соглашения Исламская Республика должна полностью вывезти уран и демонтировать всю инфраструктуру по его обогащению. Вторым условием стало ограничение радиуса действия иранских ракет до 300 километров.

    Третьим условием Израиля является ликвидация так называемой оси террора – поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок на Ближнем Востоке, передает канал 360.

    Нетаньяху подчеркнул, что соглашение должно включать элементы, которые жизненно «важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит удары израильской армии по иранским объектам, если соглашение между Ираном и США не будет достигнуто. Израиль может получить разрешение на пролет через территорию третьих стран в случае необходимости военной операции.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что если США не удастся заключить сделку с Ираном, эту страну ждут «травматичные и драматичные события».

    Трамп также подчеркнул, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном столько, сколько потребуется.

    16 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    National Post сообщила о планах Канады вложить 369 млрд долларов в ВПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Канады планирует привлечь инвестиции в собственный ВПК в размере 369 млрд долларов США в течение десяти лет, сообщает газета National Post.

    Правительство Канады намерено в ближайшие десять лет инвестировать около 369 млрд долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету National Post.

    Основная цель новой стратегии – поддержать национальную оборонную промышленность и значительно сократить зависимость от США в вопросах обороны.

    National Post отмечает, что на решение по увеличению оборонных расходов повлияли обострение отношений с нынешней администрацией США, а также возросшая активность России в Арктике. Власти Канады считают необходимым усилить свой ВПК на фоне изменяющейся геополитической ситуации.

    Как пишет Wall Street Journal, презентация новой стратегии пройдет во вторник – изначально мероприятие планировалось на прошлой неделе, но было перенесено из-за трагедии в школе в Британской Колумбии. Согласно документу, предполагается увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что соответствует стандартам НАТО, а также создать порядка 125 тыс. новых рабочих мест.

    Таким образом, Канада рассчитывает не только укрепить свою обороноспособность, но и добиться экономических выгод за счет развития собственной промышленности и сокращения зависимости от импорта военной продукции из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада решила передать на Украину пистолеты времен Второй мировой войны.

    Канада заявила, что ей потребуется год, чтобы поставить Киеву обещанные бронетранспортеры.

    Канада приняла решение передать Киеву 200 бронетранспортеров.

