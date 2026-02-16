Rheinmetall решила увеличить портфель заказов до 140 млрд евро к 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах концерна существенно увеличить количество сотрудников и предприятий, передает РИА «Новости».

По его словам, численность работников в металлургической отрасли компании вырастет с 42 тыс. до примерно 70 тыс. человек, а общий портфель заказов к концу 2026 года может достичь 140 млрд евро.

Паппергер также сообщил, что Rheinmetall уже сейчас строит или расширяет 13 заводов одновременно и намерен построить на территории Германии еще пять новых производств помимо уже начатых.

В прошлом году концерн направил 5 млрд евро на развитие цепочек поставок, что позволит обеспечить работой порядка 300 тыс. человек.

«В металлургической отрасли число сотрудников сейчас растет с 42 тыс. до примерно 70 тысяч… В прошлом году мы выделили 5 млрд евро на цепочку поставок. Это означает, что мы будем обеспечивать работой около 300 тысю человек… Мы ожидаем, что наш портфель заказов достигнет 140 млрд евро. И нам придется расти, потому что клиент не будет ждать пять, шесть, семь лет, пока получит продукцию. Поэтому в настоящее время мы расширяем или строим 13 заводов параллельно», – отметил он.

Ранее Rheinmetall получил заказ от НАТО на 120-миллиметровые танковые снаряды на сумму около 200 млн евро и заключил семилетний контракт с Данией на поставку боеприпасов минимум на 100 млн евро. Объем производства боеприпасов компании уже превышает текущий объем контрактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс заключил с Rheinmetall контракт на поставку большого объема боеприпасов для танков на сумму 200 млн евро.

Концерн Rheinmetall рассматривает возможность участия в реализации трех космических программ Германии.

Немецкий концерн Rheinmetall подписал соглашение на производство пятнадцати видов ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов сроком на пять лет.