Путин заявил о росте валового регионального продукта в России на 1%

Tекст: Елизавета Шишкова

«ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост – 1%, у вас – 2,6%, то есть больше чем в полтора раза», – отметил Путин, передает ТАСС.

Он также отметил, что в регионе растут хорошим темпом инвестиции.

В понедельник глава государства принимает в Кремле руководителя Орловской области. В прошлый раз Путин встречался с Клычковым в двустороннем формате в июне 2023 года.

Напомним, ранее Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России.



