Мантуров запустил завод «КамАЗа» по производству мостов для грузовиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мантуров дал старт работе нового завода по производству мостов для грузовиков на площадке «Камаза» в Республике Татарстан, передает ТАСС.

Запуск нового предприятия приурочили к 50-летнему юбилею с выпуска первого автомобиля марки. В церемонии участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

Как отметил Мантуров: «Освоение выпуска мостов для нового поколения семейства грузовиков К5 позволяет заместить импорт этих сложных агрегатов. Что важно, все их ключевые компоненты также имеют российское происхождение. Тем самым наш флагман автомобильной индустрии продолжает курс на технологический суверенитет». Он добавил, что проект реализован силами федеральных и региональных властей и самого предприятия.

Общий объем инвестиций в создание завода составил 6,5 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей были выделены федеральным Фондом развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Предприятие будет выпускать мосты для автомобилей К3 и грузовиков К5, что позволит полностью покрыть потребности марки в этих изделиях собственного производства.

Минниханов подчеркнул, что запуск нового завода «Камаза» – это очередной шаг к расширению производства автокомпонентов в России и укреплению технологического суверенитета страны. По его словам, ежегодное обновление мощностей и оборудования компании позволяет выводить на рынок продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чистый убыток «КамАЗа» вырос в 11 раз.

Компания представила новые модели «Москвича» М70 и М90.

Глава «КамАЗа» усомнился в необходимости возвращения Mercedes на рынок России.