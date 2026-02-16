Лукашенко: Белоруссия будет в «Совете мира» суверенно, «а не лизать кого-то»

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет работать в «Совете мира», занимая исключительно собственную суверенную позицию, передает БелТА.

«Мы серьезно намерены работать в «Совете мира», серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию», – заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что Белоруссия не собирается пересматривать ранее принятое решение об участии в «Совете мира». Лукашенко уточнил, что несмотря на союзнические отношения с Россией, Белоруссия будет отстаивать собственные интересы, одновременно вырабатывая единую позицию с Москвой по ряду вопросов.

Ранее Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США в «Совете мира». Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

Белоруссия вошла в расширенный список стран-учредительниц «Совета мира», учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Напомним, Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира» и подчеркнул отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

Также президент Белоруссии назвал полной ложью сообщения о том, что для вступления в «Совет мира» якобы требуется внести миллиард долларов.