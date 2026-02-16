Alibaba Group представила новое поколение языковой модели Qwen35-Plus

Китайская Alibaba Group представила новое поколение языковой модели Qwen3.5-Plus

Tекст: Мария Иванова

Китайская компания Alibaba Group представила новое поколение языковой модели Qwen3.5-Plus, передает РИА «Новости».

Официальное объявление появилось в аккаунте Qwen в соцсети Wechat. Представители компании заявили: «Только что компания Alibaba официально представила новое поколение крупной языковой модели – Qwen3.5-Plus».

Разработчики отмечают, что Qwen3.5-Plus обучалась на смешанных визуально-текстовых данных и теперь способна выполнять задачи с использованием зрительного восприятия. Модель умеет анализировать видео, распознавать текст на фото и обрабатывать документы. Существенно расширены языковые корпуса, в том числе на китайском, английском и других языках.

Модель уже доступна для пользователей в мобильном приложении и на ПК-версии сервиса. Благодаря новым возможностям Qwen3.5-Plus способна автономно управлять устройствами для выполнения повседневных задач, выступая в роли агента искусственного интеллекта.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что китайский аэрокосмический стартап Adaspace Technology впервые применил модель искусственного интеллекта Qwen-3 от Alibaba Group в космическом вычислительном центре на орбите. Это стало первым в мире подобным использованием ИИ в космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Qwen от Alibaba Cloud в январое стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

Ранее сообщалось, что в Китае создали первую ИИ-модель для оптических исследований.