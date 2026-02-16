Роскомнадзор: Решений по блокировке Valorant не было

Tекст: Алексей Дегтярёв

В пресс-службе регулятора пояснили, что никаких постановлений о запрете видеоигры не приходило, передает ТАСС.

«Судебные решения и решения уполномоченных органов об ограничении доступа в отношении игры Valorant в Роскомнадзор не поступали», – добавили там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в работе сервиса фиксируются массовые технические сбои. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к серверам.

Valorant остается одним из самых востребованных тактических шутеров. Ежемесячная аудитория проекта насчитывает от 25 до 35 млн человек во всем мире.

Ранее суд в Москве зарегистрировал административный протокол о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в отношении разработчика Roblox Corporation.