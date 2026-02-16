Таможенники в Шереметьево выявили украшения Cartier на 5 млн рублей

Таможенники выявили украшения Cartier на 5 млн рублей в Шереметьево

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Шереметьево обнаружили у россиянки, прибывшей с супругом из Дубая, незадекларированные ювелирные изделия Cartier на сумму более 5 млн рублей, передает ТАСС.

Украшения – кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги из коллекции 1895 Stud Earrings с бриллиантами – были найдены при сканировании ручной клади в дамской сумке женщины.

В ФТС уточнили, что изделия выполнены из золотого сплава 750-й пробы со вставками из бриллиантов и находились в фирменных коробках. По словам россиянки, все украшения подарил ей муж, а о необходимости декларирования и общей стоимости свыше 10 тыс. долларов она якобы не знала.

В отношении пассажирки возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. Женщина уже оплатила штраф в размере 1 млн 597 тыс. рублей, что составляет половину стоимости незадекларированных украшений с учетом разрешенного беспошлинного ввоза для двоих путешественников.

