Песков отверг обвинения в адрес России в якобы отравлении Навального

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти России решительно отвергают обвинения в якобы отравлении Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают подобные обвинения со стороны Запада предвзятыми и безосновательными, передает РИА «Новости».

«Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», – сказал Песков, комментируя реакцию на новые заявления.

16 февраля 2024 года Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Лондоне заявили, что высказывания западных стран о якобы отравлении Алексея Навального ядом древесной лягушки бездоказательны и являются глумлением над мертвыми.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобные сообщения используются для отвлечения внимания от проблем Запада.