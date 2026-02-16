Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за ЖКХ

Tекст: Ольга Иванова

Случаи резкого повышения платы за коммунальные услуги в России требуют особого внимания, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в регионах уже фиксируются обращения граждан, которые жалуются на увеличение расходов по ЖКХ.

Песков подчеркнул: «Где-то граждане жалуются на резкий рост платы – вот эту ситуацию нужно мониторить, очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры». Он добавил, что власти следят за подобными сигналами и готовы реагировать, чтобы не допустить необоснованной финансовой нагрузки на россиян.

Вопрос роста стоимости коммунальных услуг остается одним из наиболее чувствительных для населения, и, по словам Пескова, важно обеспечить прозрачность расчетов и реагировать на возникающие жалобы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России намерены отслеживать ситуацию с ростом стоимости коммунальных услуг.

Руководство Госдумы усилило контроль за тарифами ЖКХ и расширило роль ФАС в их регулировании.

