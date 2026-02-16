Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север – Юг»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Иран передаст российскому подрядчику 125 километров земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает РИА «Новости».

Барзегар добавил, что земли будут официально переданы на заседании совместной ирано-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Заседание межправкомиссии стартовало 16 февраля и будет продолжаться до 18 февраля.

Коридор «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. км, соединяющий Петербург и индийский порт Мумбаи. Он включает транскаспийский, западный и восточный маршруты, которые связывают железные дороги и порты России, Ирана и других стран региона.

Документы о достройке ключевого участка Решт – Астара были подписаны Россией и Ираном в мае 2023 года. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро – кредит России, остальное финансирует иранская сторона. Протяженность строящейся железной дороги составит около 160 км, уточнили иранские власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сотрудничестве России и Ирана в сфере атомной энергетики и инфраструктурных проектов.

