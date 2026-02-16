Лукашенко заявил о неразрывности связей Белоруссии и России

Tекст: Ольга Иванова

Нет такой силы, которая могла бы разорвать союз Белоруссии и России, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает БелТА.

«Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», – подчеркнул Лукашенко, комментируя обсуждения в российских СМИ о попытках разобщить две страны.

По словам президента, сложившиеся обстоятельства крепко связали Белоруссию и Россию на долгие десятилетия, а возможно и века. Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда была ориентирована на Россию, подчеркнув экономическое и политическое единство двух стран, а также значимость российского рынка и ресурсов для белорусской экономики.

На встрече с Сергеем Глазьевым Лукашенко сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии состоится 26 февраля. Дата согласована с президентом России Владимиром Путиным, а этот вопрос стал главным в их последнем телефонном разговоре, отмечает БелТА.

Президент также добавил, что обсуждение предстоящего заседания совпало по времени с готовящимся в Вашингтоне Советом мира, который проведет Дональд Трамп, и его приглашением на этот форум. Тем не менее главной темой переговоров Лукашенко с президентом России остаются дальнейшие контакты и взаимодействие между Белоруссией и Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в конце февраля.