19FortyFive: США уничтожили свой корабль в предупреждение России и КНР

Tекст: Елизавета Шишкова

ВМС США проводят учения SINKEX, в ходе которых топят собственные корабли, сообщает «Российская газета». Такие испытания позволяют собрать данные о прочности корпуса и эффективности современного вооружения в реальных условиях.

По информации издания 19FortyFive, во время маневров Valiant Shield 24 в 2024 году был уничтожен десантный корабль USS Cleveland класса «Остин». Его потопили с помощью оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile. Издание подчеркивает, что подобные действия ВМС США служат предупреждением для России и Китая.

«Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана», – говорится в публикации.

