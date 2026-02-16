Лукашенко сообщил о предложении США по решению вопроса Венесуэлы

Лукашенко заявил, что давал США идеальный вариант по Венесуэле

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает БелТА, Александр Лукашенко отметил, что неоднократно указывал США на их ошибки в отношении Венесуэлы и лично предлагал им альтернативный план действий.

Он подчеркнул: «Им постоянно говорю, откровенно говорю, где они не правы. С Мадуро не правы – глупость сотворили. Я предупреждал».

По его словам, американская сторона сама обратилась к нему с просьбой поучаствовать в разрешении ситуации, после чего он предложил свой «идеальный вариант» решения, однако США отказались от него и выбрали другой путь. Лукашенко добавил, что президент Дональд Трамп стремился угодить военным, что в итоге привело к ошибочным действиям Вашингтона.

Он также задал риторический вопрос о том, как можно обвинять президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле, отмечая, что подобная деятельность распространена по всему миру.

Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса для писем президенту Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.

Россия настаивает на освобождении Мадуро и Флорес, которых вывезли в США.