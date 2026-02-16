Трасс опубликовала фото с Трампом с одобрительной подписью

Tекст: Ольга Иванова

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс опубликовала совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА «Новости».

Снимок был размещен в ее аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) и подписан словами: «Прав во всем». Трасс также отметила официальный аккаунт Трампа.

Как уточняет Guardian, фотография была сделана в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. При этом неизвестно, как долго длилась встреча и кто стал ее инициатором. Дональд Трамп пока не комментировал встречу и не публиковал соответствующих сообщений в своих соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.