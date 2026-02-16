Спецслужбы Казахстана начали проверку в отношении комика Сабурова

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ведомстве не раскрыли конкретную статью, по которой проводится проверка, передает РИА «Новости».

Местный активист Марат Турымбетов обратился в генпрокуратуру с требованием проверить информацию о передаче комиком 10 мотоциклов российским бойцам в зоне спецоперации. По мнению заявителя, это может расцениваться как финансирование наемничества, что карается лишением свободы на срок до 12 лет.

Ранее на Украине также начали расследование в отношении Сабурова.

До этого ему запретили въезд в Россию на 50 лет.

Казахстанские ведомства также инициировали проверку в отношении комика после появления видео о поддержке российских военных.