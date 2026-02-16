  • Новость часаЭксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать, как iPhone
    Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год
    Белгород и область перенесли массированный обстрел ВСУ
    Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
    Рубио в Мюнхене обозначил «красную линию» для Европы
    Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение 592 млн рублей
    16 февраля 2026, 12:27 • Новости дня

    В Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией

    Pais сообщила о публичных обсуждениях возобновления диалога Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС, сообщает газета Pais.

    Обсуждения о возобновлении прямых контактов Европы с Россией становятся все более открытыми, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет Pais.

    Газета отмечает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживает идею диалога с Россией, и ее позицию разделяют власти Австрии, Люксембурга и Чехии, тогда как Великобритания и ФРГ выступают против, передает РИА «Новости».

    В публикации также приводится мнение, что растущее недовольство европейских стран позицией США в вопросах безопасности подталкивает их к более самостоятельному обсуждению отношений с Москвой. Лидер Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о необходимости прекратить зависимость от Соединенных Штатов и начать прямой разговор с Россией.

    Макрон в интервью 10 февраля напомнил о важности структурирования диалога между Европой и Россией, а также о возможном назначении спецпосланника для переговоров. По его словам, Париж уже восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

    Итальянский премьер Мелони в январе предложила назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию и призвала Европу начать диалог с Россией по ситуации на Украине. К этой позиции присоединился и президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что в перспективе необходим диалог на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. Париж возобновил технические контакты с Москвой и рассчитывает выработать общий европейский подход к диалогу с Россией.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    Комментарии (26)
    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    Комментарии (18)
    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    Комментарии (12)
    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    Комментарии (21)
    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    Комментарии (16)
    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    Комментарии (2)
    14 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ

    Рубио назвал идею глобального порядка без границ глупой

    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка, отметив ее несостоятельность.

    Идея создания мира без границ и отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка оказалась ошибочной, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

    Выступая перед участниками форума, Рубио подчеркнул: «Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось».

    По словам американского чиновника, попытки реализовать подобную концепцию привели к серьезным последствиям на мировой арене. Рубио отметил, что история убедительно доказывает важность национальных интересов и суверенности государств, которые нельзя игнорировать даже в условиях глобализации.

    Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно собирает политиков и экспертов для обсуждения ключевых вызовов мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    До этого европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.


    Комментарии (11)
    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    Комментарии (17)
    13 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз представляет собой сообщество маленьких стран, которым нужна защита, так как сегодня в мире действует «закон джунглей».

    Каллас подчеркнула, что Европе необходим международный порядок, который сможет их защищать, и напомнила о важности равенства государств в многосторонней системе, передает РИА «Новости».

    «Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», – подчеркнула Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца.

    Со стороны США Уолтц выразил согласие с принципом равенства, но напомнил, что Америка исторически берет на себя основное финансовое бремя в рамках ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты оплачивали из своих взносов и начислений деятельность более чем 180 стран, что отличает их позицию в вопросе реформирования международной системы.

    Каллас также заявила, что сегодня в мире действует «закон джунглей», но даже в таких условиях возможна кооперация, как это бывает среди животных в природе. Она добавила, что все европейские страны – маленькие страны, даже если некоторые еще не осознали этого, и подчеркнула: Европа готова бороться за мир, где существуют четкие правила.

    В завершение своего выступления Каллас сравнила Россию и США, отметив, что Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», в то время как Европа действует совместно с США, и это, по ее словам, выгодно обеим сторонам.

    Ранее ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США.

    Комментарии (9)
    15 февраля 2026, 19:43 • Новости дня
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о дате возможного вступления Украины в Евросоюз остается без конкретного ответа, несмотря на обсуждения на международных площадках, признала глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза пока не готовы назвать Киеву конкретные сроки вступления в объединение, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». По её словам, государства-члены ЕС не готовы дать какую-либо определённость по этому вопросу.

    Каллас отметила, что «предстоит проделать еще много работы», однако подчеркнула: «я думаю, что первоочередная, неотложная необходимость в том, чтобы двигаться дальше и показать то, что Украина является частью Европы по факту».

    Таким образом, несмотря на поддержку Киева, Евросоюз пока не намерен фиксировать возможную дату вступления Украины в состав блока даже в рамках потенциального мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Комментарии (7)
    14 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Мелони выбрала Африку вместо Мюнхенской конференции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предпочла африканскую встречу Мюнхенской конференции по безопасности. Как пишет газета La Repubblica, она не в первый год пропускает это мероприятие, и сейчас она это сделала, чтобы избежать столкновения с США на фоне общего охлаждения трансатлантических отношений.

    Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, выбрав вместо этого поездку в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия в заседании ассамблеи Африканского союза, передает ТАСС. Как сообщает La Repubblica, это уже не первый раз, когда Мелони пропускает мюнхенское мероприятие, однако на этот раз ее решение связано с желанием избежать открытого конфликта с США на фоне напряженности в отношениях между Европой и Вашингтоном.

    Издание отмечает: «Пока ведущие европейские лидеры континента обсуждают Украину и накалившиеся отношения США и ЕС, глава итальянского правительства удаляется от баварского саммита на 7 тыс. км, в Аддис-Абебу». По данным журналистов, Мелони была приглашена организаторами конференции и могла бы выступить сразу после канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Материал La Repubblica подчеркивает, что отказ Мелони от участия позволяет ей дистанцироваться от дискуссий, вызванных недавними заявлениями Мерца о расколе между Европой и США. В то же время итальянский премьер, напротив, постоянно подчеркивает «единство Запада».

    Комментируя ситуацию из Эфиопии, Мелони согласилась с мнением Мерца о необходимости большей самостоятельности Европы в вопросах безопасности. Она заявила: «Но мы должны работать над большей интеграцией между Европой и США, основываясь на том, что нас объединяет. Но это не означает, что Европа не должна возвращать себе роль серьезного геополитического игрока».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

    Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Марко Рубио в Мюнхене была конструктивной.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Швеция выделила 100 млн долларов на оружие для Украины

    Швеция направила 100 млн долларов на вооружение для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Швеции объявило о выделении значительной суммы для приобретения вооружений США по специальной западной инициативе для военной поддержки Украины.

    Министерство обороны Швеции заявило о выделении 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, сообщает РИА «Новости». Эта инициатива, созданная США и НАТО, не предусматривает предоставления прямой военной поддержки со стороны США, а подразумевает, что страны Европы самостоятельно закупают вооружение для Киева.

    В официальном сообщении ведомства на сайте правительства говорится: «Швеция выделяет 100 миллионов долларов на американскую инициативу »Список приоритетных потребностей Украины« (PURL)».

    Также уточняется, что Швеция совместно с Нидерландами, Норвегией и Великобританией профинансирует закупку американского вооружения на общую сумму 500 млн долларов. Вся помощь будет предоставляться в рамках скоординированных действий западных стран по поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны группы «Рамштайн», в числе которых и Швеция, приняли решение закупить американское оружие для Киева.

    Ранее стало известно, что Швеция перераспределяет 2 млрд крон, запланированные ранее на поддержку пяти стран, на помощь Украине. При этом, посольства Швеции в Боливии, Либерии и Зимбабве будут закрыты.

    Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Любые договоренности по Украине невозможны без включения Европы в переговорный процесс и вопросы безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что европейцы должны согласиться на любую возможную сделку, так как станут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, мер по экономическому благополучию, смягчения санкций и решений о будущем Украины.

    «Вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не приведет к миру», – отметил Макрон в ходе выступления.

    Президент Франции также отметил, что Европа должна быть включена в любой будущий канал коммуникаций между Россией, Украиной и США. По его словам, Европа будет частью решения и дискуссии, имея собственные интересы, особенно в вопросах стратегической стабильности на континенте.

    Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейцы после долгих и неудачных попыток «отменить» Россию начали рассуждать о необходимости диалога с РФ на фоне грядущего краха Украины. Макрон также напомнил, что ранее предлагал нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией, а его советник Эммануэль Бонн посещал Москву с соответствующей целью.

    Ранее Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы  быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 23:31 • Новости дня
    Вучич сообщил о планах Германии усилить военную мощь Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Германия намерена стать обладателем самой мощной армии Европы, опираясь на заявления канцлера Фридриха Мерца.

    Об этом рассказал Александр Вучич, передает РИА «Новости». По словам президента Сербии, канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул желание ФРГ получить не только экономическую и политическую, но и значительную военную мощь в Европе.

    Вучич отметил, что Мерц заявил о стремлении достичь этого в сотрудничестве с европейскими партнерами, а не в одиночку, назвав такие перемены значительными.

    Президент Сербии добавил, что министерство обороны Германии при бюджете в 108 млрд евро уже заключило дополнительные контракты на закупку военного оборудования на сумму 441 млрд евро на ближайшие годы.

    Вучич подчеркнул: «Впервые Мерц сказал, что Германия в ближайшее время станет (обладать – ред.) убедительно самой сильной армией Европы, она уже такова... Немцы это делают разумно, используют для роста экономики и промышленности, очень близко сотрудничают с Украиной и вместе с украинскими инженерами и людьми с фронта держат много технологически передовых фирм в Германии, которые создают новые вооружения».

    Он отметил, что Германия использует свои оборонные инициативы для развития промышленности и экономики, а также активно взаимодействует с украинскими специалистами в сфере передовых военных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале исторического диалога Парижа и Берлина по вопросам ядерного сдерживания и сотрудничества в сфере безопасности.

    Франция подтвердила, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не планируют отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

    Макрон заявил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждения вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Премьер Бельгии усомнился в перспективах европейского ядерного зонтика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил сомнение в эффективности идеи создания общеевропейского ядерного зонтика.

    «Это очень сложный вопрос, потому что ядерное сдерживание Франции не является настоящим ядерным зонтиком, как тот, который предлагает нам НАТО... Если говорить о ядерном оружии, то речь идет о больших финансовых затратах», – заявил он в интервью Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По данным источника агентства, в качестве альтернативы некоторые страны могли бы инвестировать в создание материально-технической базы, готовой к развертыванию в случае необходимости, подразумевая наличие всех компонентов для производства ядерного оружия. Однако, как отмечается, для этого потребуется наличие атомных электростанций, сложных и дорогостоящих установок по обогащению урана, а также политическая воля к нарушению соглашений о нераспространении ядерного оружия.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рогов заявил о планах ВСУ «кошмарить» регионы России дронами
    Япония отвергла обвинения Китая в милитаризме
    Канада дважды отказала России в экстрадиции нациста Гуньки
    Швеция задумалась о переходе на евро из-за геополитики
    Немецкий ледокол сломался при расчистке льда для танкера с СПГ
    Telegram заблокировал сотни тысяч каналов за сутки
    Падения льда и снега с крыш за неделю унесли жизни девяти человек