МЧС: Девять человек погибли за неделю из-за схода снега с крыш

МЧС: Девять человек погибли в России за неделю из-за схода снега с крыш

Tекст: Мария Иванова

Девять человек погибли и 15 пострадали за последнюю неделю в России из-за схода снега и льда с крыш зданий, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС отметили, что ситуация осложнилась из-за опасных и неблагоприятных погодных явлений, которые наблюдались сразу в 32 регионах страны.

За неделю в 25 регионах России было зафиксировано более 60 происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель. По данным спасателей, всего пострадали 24 человека, из которых девять скончались.

В МЧС подчеркнули, что ведомство продолжает работу по мониторингу ситуации и предупреждению подобных происшествий, также министерство призвало граждан соблюдать осторожность вблизи зданий в период снегопадов и оттепелей.

Ранее в понедельник в Саратове мужчина погиб из-за падения снега с крыши.

Накануне в Нижегородской области мужчина погиб от падения снега с крыши. В тот же день в Свердловской области два ребенка погибли из-за схода снега с горки.