Tекст: Вера Басилая

По словам Степанова, Россия подала официальный запрос на экстрадицию Ярослава Гуньки, которого называют украинским нацистом, еще в 2023 году, однако Канада уже дважды отказала в его выдаче, передает РИА «Новости».

Посол сообщил, что запрос был отклонен под нелепыми предлогами: сначала Канада заявила об отсутствии механизмов правовой помощи между странами. Во второй раз Оттава сослалась на якобы недостаточную доказательную базу.

Степанов подчеркнул, что российская сторона действует строго в соответствии с международным правом. Он напомнил о соблюдении положений Конвенции ООН «О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности» 1968 года.

Дипломат также отметил, что Россия продолжит отстаивать свою позицию по этому делу, считая обвинения обоснованными и подтвержденными документально. В Москве рассчитывают, что Канада все же пересмотрит свое решение по запросу на экстрадицию Гуньки.

Ярослав Гунька в марте отметил 100-летний юбилей и проживает в Норт-Бее в Канаде.

Следственный комитет России в 2023 году предъявил ему заочное обвинение в геноциде мирного населения на Украине во время Великой Отечественной войны.

В МИД сообщили, что Москва намерена добиваться справедливого наказания для нациста Гуньки.

Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Гуньке.