ERR анонсировала учебные полеты истребителей НАТО над Эстонией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 16 по 22 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

В сообщении отмечается, что часть полетов пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

ERR уточняет, что во время этих учений возможны сверхзвуковые полеты, что может привести к усиленному шуму в некоторых районах. Подобные тренировочные мероприятия проходили и на прошлой неделе, с 9 по 15 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции сообщило о патрулировании турецкими ВВС воздушного пространства Эстонии и Румынии.

НАТО запросил у Турции истребители F-16 для патрулирования Эстонии.

В Швеции анонсировали подключение своих ВВС к патрулированию восточных границ НАТО.