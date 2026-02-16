Синоптик спрогнозировал обновление зимнего максимума снега в Москве

Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

Tекст: Мария Иванова

Высота снежного покрова в Москве на этой неделе может достичь рекордных значений для текущей зимы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, «сильные снегопады уже в Подмосковье, и это только начало». Уже с утра юг столичного региона накрыл снег, который принес активный циклон балканского происхождения, а к девяти часам утра снег зафиксировали и в центре Москвы.

В течение дня циклонический вихрь «Вивиан», так его назвали немецкие метеорологи, принесет осадки на всю территорию столичного региона. Основная масса снега выпадет на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9-14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, ухудшающими видимость до 1-1,5 км.

Однако уже вечером снегопады ослабеют, станут кратковременными и локальными, а к ночи и вовсе прекратятся. Во вторник в Москве ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до минус 15-19 градусов, днем не выше минус 8-10 градусов, а пик морозов придется на среду, когда ночью столбики термометров приблизятся к минус 20.

В четверг температура вновь повысится, а в столицу придет новый южный циклон, который принесет свежий снег – объем осадков может достигнуть трети – половины от месячной нормы, а прирост снежного покрова составит до 10-15 см.

Как отмечает Леус, «в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве может обновить максимум нынешней зимы», который сейчас составляет 61 см и был зафиксирован 30 января.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в начале недели опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.

Синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии.