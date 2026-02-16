Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкий ледокол Neuwerk вышел из строя во время попытки расчистить судоходный канал для танкера Minerva Amorgos, перевозящего сжиженный природный газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR и управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).

В материале уточняется, что ледокол должен был обеспечить проход к терминалу СПГ в порту Мукран на острове Рюген. Однако после выхода в море Neuwerk был вынужден вернуться в порт из-за технической неисправности, и судно выведено из эксплуатации. Этот сбой еще больше задержал прибытие танкера Minerva Amorgos, который уже около недели стоит в свободной ото льда зоне Балтийского моря у берегов Рюгена.

WSA пока не раскрывает подробностей о характере поломки и сроках ремонта Neuwerk. В воскресенье судно направилось в порт Росток для дальнейших работ, отмечает NDR. Сейчас борьба со льдами ведется с помощью буксира VB Bremen Fighter.

Кроме того, полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле заявил телеканалу NTV, что на данный момент Россия сохраняет существенное преимущество перед Европой и США по числу ледоколов.

