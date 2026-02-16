Fox News: Рубио в Мюнхене обозначил «красную линию» для Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил «красную линию» для Европы, заявив, что Вашингтон не намерен мириться с постепенным ослаблением западного мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Мы в Америке не заинтересованы в том, чтобы быть вежливыми и организованными смотрителями управляемого упадка Запада», – заявил Рубио в ходе выступления на форуме.

По информации телеканала, речь Рубио стала одним из самых четких сигналов о намерении администрации Дональда Трампа отказаться от прежнего глобального статус-кво. Он подчеркнул важность укрепления национального суверенитета, восстановления промышленности и усиления охраны границ, призвав союзников к большей самостоятельности.

США, по словам главы Госдепа, не стремятся отдалиться от Европы, а наоборот, хотят «оживить старую дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества». Он выступил за союз, который будет «смело устремляться в будущее».

Fox News отмечает, что подобное выступление отражает существенный сдвиг в трансатлантических отношениях и демонстрирует требование от европейских партнеров увеличивать оборонные расходы и брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. Рубио также назвал деиндустриализацию, слабый контроль границ и зависимость от глобальных институтов результатом ошибочных решений Запада.

Телеканал подчеркивает, что эти заявления прозвучали перед лидерами Европы, традиционно полагающимися на американские гарантии безопасности, и свидетельствуют о заметном отходе от прежнего курса США на многостороннее сотрудничество. При этом неясно, готовы ли европейские столицы поддержать предложенный Вашингтоном новый курс.

