Канада решила ограничить закупки вооружений у США

Политолог Ткаченко: Для организации внешнего управления Украиной важно решить бытовые вопросы республики

Tекст: Евгений Поздняков

«Технически «перехват» управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

«В течение этого периода налаживается политическая «оттепель»: легализуются партии, представляющие разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. Соответственно, на таких основаниях украинский народ выражает свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвращают полноценный контроль над государством», – уточняет он.

«Идея хорошая и здоровая. Россия готова работать над обеспечением подобного режима на Украине. Конечно, это потребует много сил и времени. Вполне вероятно, что западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия в инициативе, что, теоретически, развяжет руки Москве», – добавляет собеседник.

«С другой стороны, реализовать международное управление – задача сложная. Для этого требуется согласие хотя бы в минимальной степени со стороны США и ЕС, а пока Брюссель особой договороспособностью похвастаться не может. Удастся ли сделать Старый Свет более сговорчивым – сложный вопрос», – поясняет эксперт.

«Кроме того, руководство государством подразумевает и обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Лишатся ли своих полномочий люди, которые занимаются этими сферами сейчас?», – говорит он.

«Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится «лицом» работы бытовых служб в стране – ситуация несколько меняется. Как все это сложить – вопрос, который и предстоит решить», – заключил Ткаченко.

Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с США и ЕС внешнее управление Украины под эгидой ООН. Как отметил Михаил Галузин, заместитель главы МИД, в разговоре с ТАСС, данная идея новой не является, поскольку еще в марте 2025 года Владимир Путин озвучивал этот вариант как один из возможных сценариев развития событий.

Дипломат подчеркнул, что введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Тем не менее, Галузин добавил, что единообразный механизм создания временных администраций формально в ООН не закреплен.

В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Первым же шагом, на пути создания подобного режима, должно стать «достижение договоренностей между сторонами конфликта».

При этом на Украине и за ее пределами неоднократно признавали неспособность Киева обеспечить функционирование всех государственных институтов. Так, еще в конце 2024 года министр финансов страны Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что офис Зеленского не может поддерживать все нужды ВСУ, поскольку на них тратится «более 26% ВВП» республики.