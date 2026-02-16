Строительство улицы Сэбёль («Новая звезда») в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилось в районе Хвасон столицы КНДР, сообщает ТАСС.
В церемонии открытия принял участие лидер страны Ким Чен Ын, который инициировал проект, лично контролировал строительство и дал улице название.
Как подчеркивает ЦТАК, на Сэбёль возвели монументальные архитектурные сооружения, символизирующие вечную память о героях зарубежной военной операции. В официальном сообщении отмечается, что подвиги павших бойцов будут передаваться будущим поколениям, а их жертва навсегда останется в истории страны как пример патриотизма и преданности Родине.
В церемонии участвовали представители Трудовой партии Кореи, правительства, армии, будущие жители улицы, а также офицеры и солдаты, принимавшие участие в зарубежных операциях. Ким Чен Ын, открывая улицу, заявил: «Завершение строительства улицы с названием Сэбёль, которое нашло свое место в сердцах граждан как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, величие, достоинство и честь».
После торжественного разрезания красной ленты лидер КНДР вручил ордера на новые квартиры членам семей погибших военных, пообщался с ними, а также принял участие в праздничном концерте и запуске салюта. Ким Чен Ын подчеркнул, что улица Сэбёль стала гордостью не только Пхеньяна, но и всей страны, а погибших военных он назвал «героями из героев» и образцом для всех поколений.
