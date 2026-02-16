«Руспродсоюз» сообщил о возможном дефиците меда в России

«Руспродсоюз» предупредил о риске дефицита меда в России

Tекст: Мария Иванова

В России может возникнуть дефицит меда из-за погодных аномалий и неурожая в ключевых регионах, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Ассоциация отметила, что ранние сорта меда, такие как каштановый и акациевый, закончились на рынке гораздо быстрее обычного срока, а цветочное разнотравье оказалось в дефиците еще до Нового года. Кроме того, гречишный мед может полностью исчезнуть с прилавков уже в феврале.

В «Руспродсоюзе» рассказали о сложных погодных условиях в основных медоносных регионах: «Засуха в одних регионах, избыток осадков в других, нестабильность в период цветения медоносов, возвратные заморозки и просадки по ключевым медоносам». Все это привело к заметному снижению объемов производства меда.

Также подчеркивается, что торговые сети не идут на корректировку оптовых цен согласно подтвержденной себестоимости, что вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам. В ассоциации предупреждают, что ситуация может привести к росту фальсификата меда, особенно в низком ценовом сегменте, а также к уходу добросовестных производителей с рынка.

За последний год, по данным «Руспродсоюза», рынок уже покинули два крупных переработчика меда. Ассоциация считает, что если ситуация не изменится, потребители рискуют столкнуться с дефицитом качественного натурального меда на полках магазинов.

Отметим, ранее сообщалось, что стоимость меда вырастет во второй половине 2025 года из-за сокращения производства и численности пчел.

Роскачество в прошлом году обнаружило массовую фальсификацию в популярных марках меда. Кроме того, в 2024 году специалисты Роскачества нашли канцерогены в продукции известных брендов меда.