Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»

Газета Politico присудила необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – издание отметило, что она не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца. В публикации говорится: «Поджатые губы и надутые щеки – реакция Каллас быстро набрала популярность в Сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы».
Кроме того, Каллас удостоилась награды за один из двух «Самых крупных споров», также связанных с Уолтцем. Генсек НАТО Марк Рютте получил премию за самые странные истории: он рассказал о встрече с украинским псом Патроном, заявляя, что посмотрел ему в глаза, и тот якобы «сказал», что Украина никогда не сдастся. Politico отмечает, что «телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно».
Среди других лауреатов – президент Финляндии Александр Стубб, удостоенный премии за «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите. Премьер Италии Джорджа Мелони получила награду за «Самое заметное проявление неуважения», пропустив мероприятие, а госсекретарь США Марко Рубио – за «Самые бурные овации».
Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля и собрала в столице Баварии ведущих политиков и дипломатов Европы и мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство глав внешнеполитических ведомств Евросоюза покинули Мюнхен до неформальной встречи с Кайей Каллас.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перебила вице-премьера Чехии Петра Мацинку на панельной дискуссии, когда он начал говорить о Дональде Трампе и ЛГБТ (движение запрещено в России как экстремистское).