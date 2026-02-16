Сильная вспышка произошла на Солнце

На левом краю Солнца утром была зафиксирована мощная вспышка класса M2.4, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Пик события пришелся на 7.35 по московскому времени. Ученые подчеркивают неожиданность данного явления – за последние дни активность Солнца была крайне низкой, показатели вспышек почти не изменялись.
Как пояснили в лаборатории, источник вспышки расположен на обратной стороне Солнца, за горизонтом, поэтому пока невозможно установить, какая именно группа солнечных пятен стала причиной взрыва. До этого момента эта область не проявляла никакой активности, и специалисты считали ее полностью спокойной. «Событие выглядит довольно сильно противоречащим общей ситуации на Солнце», – отметили астрономы.
По мнению экспертов, вспышка может оказаться либо единичным эпизодом, связанным с накоплением энергии в небольшом солнечном пятне, либо свидетельствовать о формировании новой крупной активной области. Если это так, то в течение суток должны последовать новые всплески, а уровень фона на графиках быстро повысится. Уже завтра эта часть Солнца станет видна с Земли – тогда станет ясно, насколько серьезна новая группа пятен.
Отмечается, что опасности для Земли данное событие не несет. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, но облако движется в сторону и не заденет нашу планету. В ближайшие часы ученые ожидают появления облака на снимках с солнечных коронографов.
Наплмним, накануне на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.
Ранее ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца.
В январе отметили рекордное число магнитных бурь на Земле.