Военный эксперт Клинцевич: Роботы могут заменить солдат в 2027 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Современные бойцы фактически становятся операторами сложных комплексов, управляя беспилотниками и наземными системами, сказал Клинцевич РИА «Новости».

Со следующего года возможно появление антропоморфных роботов на фронте, поскольку это будет дешевле и проще, чем «человека посылать в бой».

Аналитик пояснил, что механическим солдатам не требуются еда, вода и медицинское обеспечение. Они способны годами находиться на позиции без усталости, что позволит сделать «зону смерти» полностью безлюдной.

Эксперт оценил вероятность такого развития событий как близкую к 100%. В качестве примера он привел планы миллиардера Илона Маска по выпуску миллионов андроидов Tesla Bot с развитой моторикой.

Ранее российские военные создали роту наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС России.