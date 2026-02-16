  • Новость часаПосол Степанов предостерег Канаду от конфискации дипсобственности России
    16 февраля 2026, 05:19 • Новости дня

    Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».

    Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.

    Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.

    «Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.

    Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.

    До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    14 февраля 2026, 21:43 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады обеспечили дополнительную поставку презервативов

    Организаторам ОИ пришлось организовать дополнительную поставку презервативов

    Tекст: Мария Иванова

    После того, как в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились 10 тыс. бесплатных презервативов, организаторы увеличили поставки средств контрацепции.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии организовали дополнительную поставку презервативов после сообщений о нехватке в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС.

    По данным Reuters, для участников соревнований было изначально предусмотрено 10 тыс. бесплатных презервативов, но запас закончился всего за три дня.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что нехватка может быть связана с празднованием Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

    В своем заявлении организаторы подчеркнули: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянное наличие средств контрацепции».

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Организаторы заверили, что впредь будут внимательно следить за этим вопросом, чтобы подобных перебоев не возникало до окончания соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Олимпиаде закончились бесплатные презервативы.

    Ранее финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    13 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    @ Cal Sport Media/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что не видит нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем.

    Она подчеркнула: «Он говорил о флаге, который был на шлеме спортсмена, который соревновался на шести играх, это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения», передает РИА «Новости».

    Ковентри также рассказала, что фигурист после соревнований показал фотографию своих родителей в так называемом уголке слез и поцелуев, и это не было воспринято как нарушение. По ее словам, спортсменам предложили аналогично показать шлем в микст-зоне или на пресс-конференции, подчеркнув, что для нее было важно поговорить с Фишналлером лично.

    Она добавила, что спортсмены имеют право выражать свои взгляды, однако сама площадка соревнований должна оставаться свободной от подобных проявлений. Ковентри отметила, что правила остаются обязательными для всех, и иногда даже при желании невозможно добиться участия спортсмена, если они не соблюдаются.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс напомнил, что в некоторых случаях организация обращается к национальным олимпийским комитетам для решения спорных ситуаций, если вмешательство самой МОК не требуется.

    Ранее итальянский сноубордист Роланд Фишналлер появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    14 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, исполнившего пять четверных прыжков в произвольной программе.

    Сенсационный исход олимпийского турнира по фигурному катанию среди мужчин зафиксировал RT. Казахстанец Михаил Шайдоров, идеально исполнивший произвольную программу с пятью четверными прыжками, стал чемпионом, обойдя главного фаворита, американца Илью Малинина. Малинин провалил четыре прыжка и занял лишь восьмое место, несмотря на ожидания победы.

    Японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а российский спортсмен Петр Гуменник замкнул шестерку лучших с выдающимся прокатом и пятью квадами. Однако, после пересмотра прыжков у Гуменника сняли 11 баллов, а вторая оценка оказалась минимальной – это вызвало волну негодования даже на иностранных форумах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыку для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника рассказала о благополучном решении проблемы с подбором музыкального сопровождения для его выступления.

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал возникшие сложности с музыкой у Гуменника.

    14 февраля 2026, 18:18 • Новости дня
    Финская ассоциация подала протест против норвежских лыжников на Олимпиаде

    Финская лыжная ассоциация подала протест против норвежцеd на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещённой емкости с маслом во время гонки.

    Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

    В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

    «FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

    Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

    Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранеефинского хоккеиста Медведа отстранили от Олимпиады за нарушение дисциплины и употребление алкоголя.

    Сборная Словакии разгромила команду Финляндии на хоккейном матче Олимпиады.

    13 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Костюм Гуменника попал в число самых заметных на Олимпиаде

    Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в топ Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ российского фигуриста Петра Гуменника, украшенный каскадом красных цветов, был отмечен итальянским Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.

    Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список самых ярких на Олимпиаде 2026 года по версии итальянского журнала Vogue, пишет ТАСС. Гуменник выступил в короткой программе в прозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами. Этот наряд стал отсылкой к модному цветочному тренду последних показов.

    Фигуристу 23 года, он является чемпионом России, также имеет серебряные и бронзовые медали национальных первенств, а еще дважды становился победителем финалов Гран-при России. В короткой программе на Олимпиаде Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за смены музыки организаторами.

    До этого Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на фоне трудностей с согласованием композиции из фильма «Парфюмер».

    Напомним, фигурист примет участие в произвольной программе в пятницу, 13 февраля, под 13-м стартовым номером в 23.13 по московскому времени.


    13 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    На Олимпиаде закончились бесплатные презервативы

    В Олимпийской деревне за три дня закончились все бесплатные презервативы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бесплатные презервативы, предоставленные для спортсменов в Кортина-д'Ампеццо, закончились всего за три дня, что вызвало удивление среди участников, отмечают итальянские СМИ.

    Бесплатные презервативы, которые были предоставлены спортсменам в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо в Италии, закончились всего за три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa. Один из спортсменов поделился с изданием: «Запасы были исчерпаны всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но когда именно – неизвестно».

    Всего для участников соревнований организаторы подготовили около 10 тыс. презервативов. Этот показатель значительно меньше, чем на Олимпиаде-2024 в Париже, где атлетам предоставили примерно 300 тыс. средств контрацепции.

    Между тем, организаторы Олимпиады в Рио-де-Жанейро предоставили спортсменам 450 тыс. презервативов, среди которых 100 тыс. предназначались для женщин.

    А украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что не смогла выиграть медаль на Олимпийских играх в Японии из-за отсутствия секса перед решающими поединками.

    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    14 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

    Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты Финляндии оформили историческую победу над сборной Италии с двузначным счетом, впервые за время участия игроков из Национальной хоккейной лиги забросив 11 шайб в одном олимпийском матче.

    Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

    Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

    Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

    Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

    В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

    В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

    Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    13 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Провалившей допинг-тест биатлонистке Пасслер разрешили выступить на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации биатлона Италии.

    Итальянское антидопинговое агентство NADO Italia восстановило биатлонистку Ребекку Пасслер в правах после временного отстранения, передает РИА «Новости».

    Ранее спортсменка была отстранена после обнаружения в ее допинг-пробе летрозола и метанола. Летрозол применяется для снижения уровня эстрогена, который может повышаться при приеме анаболических стероидов.

    Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее к участию в домашней Олимпиаде, ссылаясь на отсутствие умысла и халатности. Однако CAS заявил, что не обладает юрисдикцией по этому делу, так как спортсменка могла изначально обжаловать вердикт в арбитраже NADO Italia до 12 февраля.

    В итоге агентство учло доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Теперь биатлонистка сможет выступать на Олимпийских играх и присоединится к сборной с 16 февраля.

    «Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал – от юристов и федерации до семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне», – заявила Пасслер.

    Пасслер 24 года. Она семь раз выигрывала медали юниорских и молодежных чемпионатов мира, в том числе золото в эстафете, а также дважды брала бронзу в эстафете на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Слепцовой и Устюгова.

    CAS лишил Татьяну Томашову серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 1500 метров.

    CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Играх в Китае.

    13 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Норвежец Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград на зимних ОИ

    Норвежский лыжник Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград зимних ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд на числу высших титулов на зимних Играх.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, став восьмикратным олимпийским чемпионом.

    По информации РИА «Новости», он повторил рекорд по количеству побед на Олимпиадах, сравнявшись с Марит Бьерген, Бьерном Дали и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. «Я очень горжусь этим достижением и благодарен команде за поддержку», – заявил Клебо после финиша.

    На проходящих в Италии Играх Клебо уже завоевал золото в спринте и скиатлоне, а ранее выиграл три золотые медали на Играх 2018 года в Пхенчхане и две – на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Клебо также пятнадцатикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира и пятикратный победитель многодневки «Тур де Ски».

    Соревнования по лыжным гонкам продолжатся: 15 февраля состоится мужская эстафета 4х7,5 км, 16 февраля – мужской спринт, а 21 февраля мужчины завершат программу масс-стартом на 50 км. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них участвуют 13 российских спортсменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы завоевать все шесть золотых медалей чемпионата мира при участии российских спортсменов.

    Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме, впервые в истории выиграв все старты одного турнира. Спортсмен также повторил рекорд Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

    14 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    РУДН поздравил выпускника Шайдорова с олимпийским золотом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, тренировавшийся в Сочи у Алексея Урманова, стал олимпийским чемпионом и получил поздравления от РУДН.

    Коллектив Российского университета дружбы народов (РУДН) поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх, передает ТАСС. Шайдоров окончил сочинский филиал РУДН в 2024 году по специальности «Физическая культура» и тренировался у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова на ледовой арене в Сочи, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.

    Ректор РУДН Олег Ястребов отметил: «Самая большая ценность РУДН – это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал еще одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им».

    К поздравлениям присоединился коллектив Сочинского института РУДН, уточнив, что Шайдоров получил диплом и все четыре года обучался добросовестно, совмещая учебу с тренировками на олимпийском льду. Заместитель директора по стратегическим коммуникациям института добавила, что за выступлением Шайдорова в Милане следили и студенты, и преподаватели, а в общежитии сотрудники радовались и даже плакали от гордости за выпускника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию.

    На тех же соревнованиях японский фигурист Юма Кагияма завоевал серебро, а другой японец Сюн Сато получил бронзу. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами.


    14 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Песков назвал Гуменника молодцом после выступления на Олимпиаде

    Песков назвал Гуменника молодцом» после выступления на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил Олимпиаду в Италии на шестом месте, поразив зрителей чистым прокатом произвольной программы и высоким итоговым баллом, его выступление положительно оценил пресс-секретарь президента России.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского фигуриста Петра Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии, пишет Чемпионат.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, считает: при ином отношении судей Гуменник мог бы войти в тройку сильнейших, так как в судействе присутствует субъективность.

    Песков подчеркнул, что, несмотря на итоговое шестое место, Гуменник выступил достойно и заслуживает похвалы. Он добавил: «Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!».

    Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами. При этом, спортсмен завершил короткую программу на 12-й позиции.

    Ранее образ Гуменника с каскадом красных цветов отметил итальянский Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.


    13 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Непряева объяснила слова о нелюбви российских болельщиков

    Непряева заявила, что слова о хейте болельщиков вызвали волну поддержки

    Tекст: Мария Иванова

    Российская лыжница Дарья Непряева отметила, что слова о негативе в ее адрес вызвали волну обеспокоенных сообщений, хотя она чувствует достаточную поддержку на трибунах и в Европе.

    Дарья Непряева рассказала, что ее слова о нелюбви российских болельщиков были восприняты слишком драматично, сообщает ТАСС.

    По словам лыжницы, после ее комментариев о хейте в адрес спортсменов ей стали писать сообщения с поддержкой, некоторые даже выражали беспокойство за ее состояние. «Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле, мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Я получаю огромное количество поддержки», – поделилась Непряева.

    Она подчеркнула, что комментарии недоброжелателей никак не влияют на ее психологическое состояние, а поддержки на стартах и от болельщиков ей хватает. По ощущениям спортсменки, в Европе публика иногда даже более позитивно реагирует на ее выступления, чем на родине.

    Непряева объяснила, что ее недавние высказывания касались лишь небольшой части аудитории, которая оставляет негативные отзывы, и она не придает этому большого значения. Спортсменка отметила, что трезво оценивает ситуацию и чувствует себя хорошо, а негативные мнения отдельных людей не мешают ей выступать на соревнованиях.

    Ранее российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что на Олимпиаде сталкивается с завистью и критикой со стороны коллег и болельщиков.

    Между тем тренер Юрий Сорин дал неудовлетворительную оценку спринтам Непряевой и Коростелева.

    А бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

