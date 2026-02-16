Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».

Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.

Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.

«Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.

Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.

До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.