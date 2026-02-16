  • Новость часаПВО сбила 49 украинских БПЛА над регионами России
    16 февраля 2026, 02:14 • Новости дня

    Стармер собрался попросить парламент Британии одобрить запрет соцсетей для детей

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что намерен обратиться в парламент за новыми полномочиями, чтобы принять меры по ограничению доступа детей к социальным сетям.

    «Мы пойдем в парламент за новыми полномочиями», – приводит слова британского премьера РИА «Новости».

    Стармер отметил, что эти полномочия могут включать введение минимального возраста для доступа к соцсетям и ограничение использования VPN-сервисов несовершеннолетними.

    В сообщении подчеркивается, что социальные сети оказывают негативное влияние на устойчивость внимания, уверенность и ментальное здоровье детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что чаще всего за запрет соцсетей для подростков выступают именно чиновники с низким рейтингом одобрения. Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет и запрещающий использование смартфонов в старшей школе. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал введение запрета на пользование соцсетями для детей младше 15 лет.

    Стармер заявил о готовности запретить X после сообщений о новой функции, из-за которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

    15 февраля 2026, 10:32 • Новости дня
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится на грани катастрофы, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью газете Financial Times.

    Жители Киева столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения. По словам Кличко, его давняя политическая вражда с Владимиром Зеленским лишь усугубляет ситуацию в городе. Мэр подчеркнул, что вмешательство президента в работу местных властей через назначение военных администраций ослабило важные реформы децентрализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью, сравнимой с мощностью атомной электростанции.

    На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут.

    Компания ДТЭК сообщила о потере значительной части доступной электроэнергии на Украине.

    15 февраля 2026, 07:59 • Новости дня
    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции

    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Мюнхенской конференции многие люди просто ушли с дискуссии с участием Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

    Депутат Рады отметил, что места на первых рядах в зале пустовали «в конце панельной дискуссии с Зеленским». «Очень много людей просто ушли», – приводит его слова РИА «Новости».

    Депутат отметил, что подобное количество свободных мест является редкостью для конференций в Мюнхене, где всегда присутствует много высокопоставленных гостей. Он добавил, что американские официальные лица, в том числе сенаторы и конгрессмены, сознательно проигнорировали выступление Зеленского. Политик назвал ситуацию неудачной для главы киевского режима и подчеркнул, что обычно такие выступления вызывают больше интереса у публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время пресс-конференции в Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара. Зеленский в общении с журналистами подтвердил желание Вашингтона заключить мирные соглашения по урегулированию «одним пакетом». Также он в очередной раз заявил, что Украина не примет соглашений, принятых «за ее спиной». Зеленский призвал к созданию «армии Европы» и подтвердил готовность к новому раунду переговоров в Женеве, выразив надежду на их «серьезность».

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    15 февраля 2026, 04:05 • Новости дня
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Галузин: Спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Спонсоры киевского режима сделали выводы после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат напомнил, что киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области, используя несколько десятков беспилотников дальнего радиуса действия. Галузин подчеркнул, что все удары были отражены, а само нападение получило осуждение во многих странах.

    Он отметил, что партнеры России смогли лично убедиться в «террористической сущности хунты Зеленского», передает ТАСС.

    «Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских БПЛА, нацеленных на резиденцию президента России», – заявил дипломат.

    По словам Галузина, «соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим».

    Ответные действия России после атаки киевского режима на резиденцию нанесли серьезный урон военным объектам Украины, заявил Галузин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    15 февраля 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной

    @ Hennadii Minchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны. Целью международных структур станет непосредственная организация свободных выборов в республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в России допустили возможность обсуждения с США и ЕС создание международной администрации на Украине под эгидой ООН.

    «Технически «перехват» управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

    «В течение этого периода налаживается политическая «оттепель»: легализуются партии, представляющие разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. Соответственно, на таких основаниях украинский народ выражает свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвращают полноценный контроль над государством», – уточняет он.

    «Идея хорошая и здоровая. Россия готова работать над обеспечением подобного режима на Украине. Конечно, это потребует много сил и времени. Вполне вероятно, что западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия в инициативе, что, теоретически, развяжет руки Москве», – добавляет собеседник.

    «С другой стороны, реализовать международное управление – задача сложная. Для этого требуется согласие хотя бы в минимальной степени со стороны США и ЕС, а пока Брюссель особой договороспособностью похвастаться не может. Удастся ли сделать Старый Свет более сговорчивым – сложный вопрос», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, руководство государством подразумевает и обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Лишатся ли своих полномочий люди, которые занимаются этими сферами сейчас?», – говорит он.

    «Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится «лицом» работы бытовых служб в стране – ситуация несколько меняется. Как все это сложить – вопрос, который и предстоит решить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с США и ЕС внешнее управление Украины под эгидой ООН. Как отметил Михаил Галузин, заместитель главы МИД, в разговоре с ТАСС, данная идея новой не является, поскольку еще в марте 2025 года Владимир Путин озвучивал этот вариант как один из возможных сценариев развития событий.

    Дипломат подчеркнул, что введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Тем не менее, Галузин добавил, что единообразный механизм создания временных администраций формально в ООН не закреплен.

    В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Первым же шагом, на пути создания подобного режима, должно стать «достижение договоренностей между сторонами конфликта».

    При этом на Украине и за ее пределами неоднократно признавали неспособность Киева обеспечить функционирование всех государственных институтов. Так, еще в конце 2024 года министр финансов страны Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что офис Зеленского не может поддерживать все нужды ВСУ, поскольку на них тратится «более 26% ВВП» республики.

    15 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

    Украинская ракета «Фламинго» оказалась неудачным проектом на фоне ударов российских войск и внутренних проблем на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel. В публикации отмечается: «Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям».

    Военный аналитик Густав Грессель рассказал, что зимой на западе Украины были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не распространяться. По мнению издания, подобная скрытность говорит о поражении именно военных предприятий. Еще один эксперт Фабиан Хоффман считает, что «Фламинго» – лишь часть целого ряда украинских амбициозных, но несостоявшихся проектов, причина в которых – технологическая отсталость и глубокая коррумпированность оборонного сектора Киева.

    Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что производственная линия «Фламинго» была уничтожена ракетным ударом. Газета Wall Street Journal также сообщала, что Украина не располагает ресурсами для выпуска достаточного числа этих ракет, а новое оружие не способно изменить ситуацию на фронте, как и поставки ранее переданного Киеву вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности покинули зал во время дискуссии с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго».

    15 февраля 2026, 05:16 • Новости дня
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай

    Axios: США собрались ужесточить меры против экспорта нефти из Ирана в Китай

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует принять дополнительные шаги для ограничения поставок иранской нефти в Китай, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    По данным Axios, такую позицию согласовали на переговорах в Белом доме США и Израиль. Американская сторона рассчитывает, что усиление экономического давления заставит Тегеран пойти на уступки на переговорах. В публикации подчеркивается, что «США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. Авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» и сопровождающие его корабли будут отправлены на Ближний Восток из Карибского моря.

    15 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предпринимавшиеся Украиной атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не повторялись и обстановка стала спокойнее после жестких заявлений, сделанных в Москве и Астане, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    По его словам, атаки Киева на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратились после жестких заявлений Москвы и Астаны, сообщает ТАСС. Бородавкин подчеркнул, что ситуация вокруг КТК сейчас стала спокойнее, в том числе благодаря публичным заявлениям двух столиц.

    Бородавкин отметил, что поддерживает позицию Астаны относительно необходимости совместных шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем. По его словам, иностранные компании, работающие на казахстанских месторождениях и экспортирующие нефть через КТК, также приняли меры для обеспечения безопасности.

    Посол напомнил, что инфраструктура КТК является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% всех поставок. Он добавил, что в последнее время объекты КТК неоднократно подвергались атакам со стороны Украины.

    Бородавкин подчеркнул, что МИД России осуждал эти нападения, а МИД Казахстана выражал протест. Дипломат выразил полную поддержку необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов, разделяя позицию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан заявил о своей обеспокоенности после ударов ВСУ по танкерам в Черном море.

    ВСУ атаковали два танкера возле терминала КТК.

    Политолог отметил риск снижения экспорта нефти Казахстаном из-за этих атак БПЛА.

    15 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    @ ААНИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую за прошедшие сутки температуру воздуха на планете, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете за прошедшие сутки – минус 55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    По словам синоптиков, в тройке самых холодных мест мира оказались еще два населённых пункта России. В чукотском селе Илирней температура опустилась до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе зарегистрировали 48,9 градуса ниже нуля.

    Самым жарким местом Земли за последние сутки стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Почти такой же температурный максимум зафиксировали в городе Бейра, Мозамбик, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее столбик термометра поднялся до 40,7 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый заявил, что вскоре лед в Балтийском море может полностью растаять.

    Морозы охватили почти 80 млн человек на востоке США.

    Лыжник, который стал известен из-за обморожения пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит зимние Игры 2026 года.

    15 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

    В материале отмечается: «В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко… Он был снят с поезда», передает РИА «Новости».

    По данным издания, пограничники действовали по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые уведомили их о необходимости получить информацию в случае попытки Галущенко выехать за пределы страны. Галущенко является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере.

    В январе антикоррупционная прокуратура Украины пообещала раскрыть новые факты коррупционного дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    Ранее сообщалось, что в рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

    15 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры европейцев об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились, пишет немецкое издание Spiegel.

    Переговоры по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины не принесли результатов на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

    В публикации говорится: «До сих пор европейцы не нашли решение проблемы с финансированием Киева. На встрече поддерживающих Украину стран и... Зеленского на полях конференции в Мюнхене Берлину снова не удалось продвинуться с предложением использовать 90 млрд из российских замороженных финансовых средств для дальнейшей закупки оружия у США».

    МИД России ранее неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на частные, но и на государственные средства России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва даст ответ на возможную конфискацию этих активов, добавляя, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в российских банках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы.

    США решили «вылечить» Европу от страха перед Россией на фоне споров о судьбе российских активов.

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Европейской комиссии.

    15 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, нанеся значительный урон подразделениям ВСУ и освободив ряд населенных пунктов, сообщило Миниобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ в районах Мирополья и Мельи Сумской области, сообщает Минобороны России. В Харьковской области была атакована механизированная бригада, центр сил спецопераций ВСУ и националистический отряд «Кракен», в результате чего потери противника составили более 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник лишился до 160 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американской самоходной установки «Paladin», а также пяти складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в этом направлении достигли 130 военных, уничтожены бронетехника польского и американского производства, а также несколько складов боеприпасов, материальных средств и топлива.

    Войска «Центр» улучшили тактическое положение, атаковав живую силу и технику многочисленных подразделений ВСУ, включая механизированные, егерские, аэромобильные бригады, штурмовые полки, морскую пехоту и спецназ, в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника составили более 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны и освободила населённый пункт Цветковое в Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетехнику, автомобили, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. В свою очередь, подразделения «Днепр» освободили три населённых пункта Запорожской области, а также нанесли поражение в районах Орехова, Солнечного и Садового, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по транспортной инфраструктуре, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 147 районах. Противовоздушная оборона сбила 222 беспилотника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 114 тыс. беспилотников, 650 зенитных комплексов, около 28 тыс. танков и других бронемашин, а также более 33 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В состав освобожденных территорий вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    15 февраля 2026, 16:01 • Новости дня
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша должна идти по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий.

    Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News отметил, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту», особенно в условиях, когда страна, по его словам, «находится на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России, передает РБК.

    Навроцкий подчеркнул: «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу».

    В ноябре глава польского МИД Радослав Сикорский высказался против предложения о размещении ядерного оружия в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда предлагал сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия. Дуда призывал США переместить ядерное оружие на территорию Польши.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия.

    15 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Владимир Зеленский остается в живых до тех пор, пока разрушает свою страну.

    «Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс – что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», – отметил Медведев в Max.

    2 февраля Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России сравнил перспективы Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно. «Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – сообщил он.

    15 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков

    МВД сообщило о новом способе мошенничества под видом доставки подарков

    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петербурге зафиксирован новый способ мошенничества: злоумышленники под предлогом доставки подарка на день рождения выманивают у граждан секретные коды для доступа к банковским и личным данным.

    Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по городу и Ленинградской области в своем Telegram-канале сообщило, что сценарий мошенничества выглядит безобидно – жертве звонят или пишут с сообщением, что ей отправлен подарок и для его получения необходимо подтвердить посылку. Имя отправителя не называют, ссылаясь на сюрприз, а получателя просят назвать код якобы для сверки при оформлении доставки.

    На деле этот код оказывается одноразовым паролем из SMS, кодом подтверждения входа в банк или на Госуслуги, либо другим секретным кодом. Используя эти данные, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, оформить кредит, перевести деньги или воспользоваться персональными данными для новых преступных схем.

    Киберполиция советует гражданам не сообщать никому никаких кодов и относиться к сообщениям о «подарке» с подозрением. В ведомстве отмечают, что ни одна нормальная служба доставки не просит секретные SMS-коды «для сверки подарка».

    Ранее в полиции Петербурга сообщили, что аферисты начали применять персональную информацию родственников жертв для более убедительных мошеннических действий с курьерской доставкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аферисты обновили схемы перевода средств на «безопасный счет».

    До этого сообщалось, что мошенники предлагают россиянам по телефону доставку подарка ко дню рождения и просят назвать код для подтверждения. А в январе в МВД сообщили о новой схеме мошенничества с мнимыми выигрышами.

    15 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение заявил, что нельзя молиться о материальных благах, таких как повышение зарплаты, продвижение по службе или покупка недвижимости.

    Он в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение подчеркнул: «Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск – не получится, на такие просьбы небо не отвечает», передает РИА «Новости».

    Патриарх также напомнил прихожанам о важности искренней веры и отсутствии сомнений во время молитвы. Он отметил, что в молитвах следует просить о духовных вещах, которые действительно важны для жизни, веры и близких людей. По его словам, именно такие просьбы достойны обращения к Богородице.

    Ранее патриарх Кирилл указал на формирование в России «особой цивилизации».

    В декабре патриарх Кирилл заявил, что некоторые священники прибегают к искусственному интеллекту при подготовке проповедей, выразив по этому поводу серьезную обеспокоенность.

